Auftaktsiege für die beiden Lauinger Teams

In einem abwechslungsreichen Saison-Auftaktspiel holte Gastgleich seine ersten drei Kreisliga-West-Punkte.kam nicht gut aus den Startlöchern und kassierte schon nach zwölf Minuten das 0:1 durch Luca Gerstmeir. Mit ihrer ersten gelungenen Aktion stellten die Hausherren den Ausgleich her:bediente mit seiner Hereingabe, der zum 1:1 traf (26.). Mit dem Pausenpfiff umkurvte Elias Griener nach Traumpass von Lukas Hummel den herauseilenden SVA-Keeper– 1:2. Die erste nennenswerte Chance in Halbzeit zwei hatte ebenfalls der Gast durch Elias Griener (50.). Wenig später wurde Griener im Strafraum desregelwidrig gestoppt, den fälligen Elfmeter verwandelte der Neuzugang Lukas Lauft im Nachschuss zum 1:3. Eine Flanke in den Strafraum konnte FCL-Keepernoch entschärfen, doch beim zweiten Ball warzur Stelle und erzielte den 2:3-Anschlusstreffer (57). In der 67. Minute stellte Elias Griener aus spitzem Winkel den alten Abstand wieder her – 2:4. In der restlichen Spielzeit geriet derzwar nummerisch in Unterzahl, brachte die drei Punkte aber in trockene Tücher. (JOHA)

SC Altenmünster: Schmid; Pecher (71. Bauer), J. Henkel, S. Kaifer, M. Henkel (25. F. Schuster), Tuksar, Gruber, Osterhoff (46. J. Schuster), Glenk, Kalkbrenner (72. T. Kaifer), Rigel (46. Henne) FC Lauingen: Nimanaj; Kasakowski (65. D. Müller), Griener (68. Rieß), Egger, Gentner (65. Strak), Lauft (82. Griener), Gerstmeir (20. Jabbie), Hummel, Pertler (75. Zengerle), Völker, Baki (82. Hummel) Tore: 0:1 Luca Gerstmeir (12.), 1:1 Patrik Pecher (26.), 1:2 Elias Griener (45.+4).), 1:3 Lukas Lauft (52./FE), 2:3 Jonas Schuster (57.), 2:4 Elias Griener (67.) Gelb-Rot: Elias Griener (89./FCL) Zeitstrafe: Molamin Jabbie (88./FCL) SR: Erkan Oflaz Zuschauer: 100

TG Lauingen – Balzhausen 4:1

Eine gute Ausgangsposition für den weiteren Saisonverlauf schuf sich Türk Gücü mit diesen Heimsieg gegen Balzhausen, der allerdings erst in der letzten halben Stunde herausgespielt wurde – bis dahin hatte es 1:1 gestanden. Zweifacher Torschütze für die Gastgeber war Timur Cukur. (dz)

Türk Gücü Lauingen: Breskott; Kaylan, Öz, Bisgin, Eren Arslan, Bal, Askar, Ellici, Yüce, S. Tasdelen, Enes Arslan; Dülger, Cukur, N. Arslan, Alsebae Tore: 1:0 Sahin Tasdelen (5.), 1:1 Johannes Keisinger (59.), 2:1 Timur Cukur (67.), 3:1 Yigitcan Yüce (74.), 4:1 Timur Cukur (90.+4) Schiedsrichter: Nico Klinge Zuschauer: 70

Torjubel: Seine Mitspieler gratulieren Sahin Tasdelen (Nummer elf) zum 1:0-Führungstreffer für Türk Gücü Lauingen gegen Gast TSV Balzhausen. Foto: Karl Aumiller Foto: Karl Aumiller

Offingen – Holzheim 1:1

Mau fiel die erste Halbzeit für den SV Holzheim in Offingen aus. Gleich die erste Unachtsamkeit der Gäste wurde mit dem 1:0 (4.) bestraft. Über den Torschützen gehen die Meinungen auseinander: Während die Holzheimer Offingens Jannik Karg den Treffer zuschreiben, notiert der Referee ein Eigentor von Simon Buchholz. Im weiteren Verlauf war zwar Holzheim immer wieder am Drücker, machte es aber nicht clever genug. Nach dem Wechsel kam der Wandel für Holzheim. Offingen konnte nicht mehr folgen und Fabian Miller markierte per Foulelfmeter den Ausgleich für seine Mannschaft (66.). Bei den Hausherren lagen nun die Nerven blank. Als ein Spieler behandelt werden musste, gab es einen Tumult, bei dem ein Offinger die Rote Karte sah. Holzheim war nun zwar in Überzahl und deutlich besser im Spiel als die Gastgeber, aber das 1:2 wollte einfach nicht fallen. In der Nachspielzeit sah Offingen dann nochmals Rot. Youngster Simon Granzer hatte kurz vor Schluss noch eine große Chance – aber auch sein Ball flog übers Tor. (TF)

SV Holzheim: Heimbach; J. Scheider, Peter, D. Scheider, Pennacchia (53. Granzer), T. Allmis, St. Allmis, Miller (86. Dietrich), Petermann, Buchholz, Czernoch Tore: 1:0 Jannik Karg (4.), 1:1 Stefan Allmis (66./FE) Schiedsrichter: Patrick Huber (SV Ziertheim-D.) Gelb-Rot: Benedikt Megyes und Florian Eberle (69.; 90.+2/beide Offingen) Zeitstrafe: Daniel Schönberger (40./Offingen) Zuschauer: 240

Wemding – Höchstädt 0:0

Mit einem Teilerfolg kehrt Aufsteiger Höchstädt von seinem Saison-Auftaktspiel der Kreisliga Nord aus Wemding zurück. Zur Pause war das 0:0 noch sehr schmeichelhaft, der Gastgeber klar spielbestimmend und deutlich handlungsschneller. Dem mehrmals hervorragend reagierenden SSV-Keeper Marco Kommer war es zu verdanken, dass man nicht mit einem Rückstand in die Kabine gehen musste. Die einzige gefährliche SSV-Aktion bis dahin war ein Kopfball von Sebastian Wanek, der knapp am langen Pfosten vorbeiflog. Deutlich verbessert kamen die in Abwesenheit von Coach Michael Mayerle diesmal von Sebastian Letzing und Marcel Zengerle gecoachten Höchstädter aus der Kabine. Wemding verzeichnete nun keine gefährliche Aktion mehr. Selbst waren die Rothosen nun endlich auch offensiv im Spiel, verpassten das Führungstor aber mehrmals knapp. Die größte Chance war erneut ein Kopfball von Sebastian Wanek, den ein Wemdinger Verteidiger noch von der Torlinie kratzte. (JOEB)

SSV Höchstädt: Kommer; Korittke (84. Weißbecker), Zecevic, Zengerle (14. Wagner), Sebastian Wanek, Wurm, Patrick Wanek, Stelzle, Junginger, Wimmer, Nuraj Schiedsrichter: David Fischer (Oettingen) Zuschauer: 80