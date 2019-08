14:04 Uhr

Immer mehr Flüchtlinge sind in Bayern berufstätig

In Bayern finden immer mehr Flüchtlinge Arbeit. Die Zahlen sind in einem Jahr deutlich gestiegen. Doch Innenminister Herrmann will noch mehr tun.

Von Maria Heinrich

Es ist eigentlich eine Win-win-Situation. Auf der einen Seite gibt es in Bayern viele Geflüchtete, die Asyl bekommen haben und gerne arbeiten möchten. Auf der anderen Seite suchen viele bayerische Betriebe immer mehr nach Azubis und Fachkräften. Doch beide Seiten auf dem Arbeitsmarkt zusammenzubringen, ist oft gar nicht so leicht.

Immer mehr Flüchtlinge können in den bayerischen Arbeitsmarkt integriert werden

In Bayern ist man mit der Situation trotzdem zufrieden. Im Vergleich zu anderen Bundesländern steht Bayern bei der Integration von Geflüchteten in Arbeit und Ausbildung gut da. Das belegen die aktuellsten Zahlen, die Innen- und Integrationsminister Joachim Herrmann am Dienstag in München vorgestellt hat.

Innerhalb des vergangenen Jahres ist die Zahl der Geflüchteten, die mittlerweile sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind, um 26 Prozent gestiegen – und zwar von 43.400 auf 54.900. Diese Angaben beziehen sich auf Geflüchtete, deren Asylverfahren abgeschlossen sind und die in Deutschland anerkannt sind. Sie stammen aus den acht wichtigsten Asylherkunftsländern: Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalia und Syrien.

Innenminister Herrmann sagte dazu: „Wir brauchen eine optimale Integration. Es ist wichtig, dass die Menschen ihre Zukunft selbst gestalten können. Je mehr Geflüchtete auf dem Arbeitsmarkt integriert werden, desto mehr wächst auch die Akzeptanz der heimischen Bevölkerung.“

Innenminister Herrmann will noch mehr gegen Arbeitslosigkeit unter Flüchtlingen tun

Gleichzeitig betonte der Innenminister: „Wir dürfen uns nicht auf diesen Erfolgen ausruhen. Die größten Herausforderungen, Geflüchtete in den Arbeitsmarkt zu integrieren, sind nach wie vor die Sprachbarriere und Geflüchtete und Betriebe zueinander zu vermitteln.“

Denn nach wie vor gibt es in Bayern 15.000 Arbeitslose aus den acht wichtigsten Asylherkunftsländern, die Hartz-IV-Leistungen bekommen. „Hier muss noch mehr passieren. Denn Arbeit ist eine Grundvoraussetzung für die Aufbau einer eigenen Existenz und für die gleichberichtigte Teilhabe an der Gesellschaft.“

