Industrie

vor 18 Min.

Chip-Mangel plagt ganze Branche: Bühler Motor muss Kurzarbeit einführen

Millionen von Elektromotoren und Pumpen für die Automobilindustrie stellen die Mitarbeiter im Werk der Bühler Motor Gruppe in Monheim her.

Plus Große Autohersteller wie Audi und Daimler hatten bereits wegen des Chip-Mangels Kurzarbeit in der Produktion. Das bremst die Erholung nach Corona.

Von Michael Kerler

Die Situation ist paradox. Der Automarkt hat sich nach der Corona-Krise erholt, Aufträge wären da. Trotzdem muss der Auto-Zulieferer Bühler Motor mit seinem großen Werk in Monheim im Kreis Donau-Ries Kurzarbeit anmelden. Der Grund dafür ist tief in den Verästelungen der Weltwirtschaft verborgen. Es ist der Mangel an Halbleitern, der in der Autoindustrie die großen Marken genauso wie mittelständische Zulieferer in die Bredouille bringt und in Deutschland zunehmend die wirtschaftliche Erholung und das Wachstum gefährdet.

