vor 56 Min.

Was Sie zum anstehenden Streik bei der Bahn wissen müssen Wirtschaft

Wohl noch 2018 droht wieder ein Bahnstreik in Deutschland.

Bahnstreik 2018: Schon nächste Woche müssen Bahnreisende mit Streiks und Zugausfällen rechnen. Die wichtigsten Infos und Tipps.

Nächster Bahnstreik in Deutschland: Schon in den kommenden Tagen müssen Bahnreisende wieder mit Streik, Verspätungen und Zugausfällen rechnen? Warum 2018 schon wieder Bahn-Streik? Wann ist der Termin? Und welche Rechte haben Betroffene dann? Der Überblick.

Warum droht 2018 wieder ein Bahn-Streik?

Grund für den drohenden Bahnstreik ist der Abbruch der Tarifgespräche für die Beschäftigten des Konzerns. Die Bahn und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) konnten sich in einer dreitägigen Verhandlungsrunde am Ende nicht auf die Höhe der Einkommenserhöhung verständigen. Wie die EVG am Samstag mitteilte, wurden die Gespräche ergebnislos abgebrochen. "Warnstreiks werden nun unweigerlich die Folge sein", hieß es.

Wann ist der Warnstreik bei der Bahn - gibt es schon einen Termin?

Reisende müssten schon zu Beginn der kommenden Woche "mit erheblichen Zugausfällen rechnen", so die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). "„Wir kehren an den Verhandlungstisch zurück, wenn die DB AG deutlich macht, ernsthaft mit uns verhandeln zu wollen. Die jetzt angekündigten Warnstreiks werden aber nicht mehr zu verhindern sein, unsere Mitglieder sind hochmotiviert", so Geschäftsführer Torsten Westphal.

Was sagt die Bahn zu den drohenden Warnstreiks?

Die Bahn forderte die EVG auf, die Gespräche wieder aufzunehmen. Die EVG habe ein "7-Prozent-Paket" abgelehnt. Das Angebot der Bahn umfasse 6,7 Prozent inklusive Wahlmodell und Erhöhung der betrieblichen Altersvorsorge. "Bei diesem Angebot den Verhandlungstisch zu verlassen, ist nicht nachvollziehbar und verunsichert völlig unnötig unsere Kunden mitten in der Weihnachtszeit", erklärte Personalvorstand Seiler.

Bekomme ich mein Geld zurück, wenn der Zug wegen Bahn-Streik ausfällt?

Ja, unter bestimmten Umständen bekommen Bahnkunden, die von einem Streik betroffen sind, ihr Geld zurück.

Erstattung bei Zugausfall: Fahrgäste, die aufgrund von streikbedingten Zugausfällen, Verspätungen oder Anschlussverlusten ihre Reise nicht wie geplant durchführen können, können ihre Fahrkarte und Reservierung im DB Reisezentrum oder in den DB Agenturen kostenlos erstatten lassen. Fahrgäste, die ihre Reise nicht antreten, können ihr Ticket auch nach dem ersten Gültigkeitstag erstatten lassen.

Fahrgäste, die aufgrund von streikbedingten Zugausfällen, Verspätungen oder Anschlussverlusten ihre Reise nicht wie geplant durchführen können, können ihre Fahrkarte und Reservierung im DB Reisezentrum oder in den DB Agenturen kostenlos erstatten lassen. Fahrgäste, die ihre Reise nicht antreten, können ihr Ticket auch nach dem ersten Gültigkeitstag erstatten lassen. Erstattung bei Verspätung : Generell gilt die Regel, dass Fahrgäste einen Teil des Ticketpreises zurückbekommen, wenn sich ihr Zug wegen eines Streiks um mehr als 60 Minuten verspätet. Die Bahn kann in so einem Fall keine höhere Gewalt geltend machen. Das entschied der Europäische Gerichtshof (EuGH) im September 2013 (Rechtssache C-509/11).

: Generell gilt die Regel, dass Fahrgäste einen Teil des Ticketpreises zurückbekommen, wenn sich ihr Zug wegen eines Streiks um mehr als 60 Minuten verspätet. Die Bahn kann in so einem Fall keine höhere Gewalt geltend machen. Das entschied der Europäische Gerichtshof (EuGH) im September 2013 (Rechtssache C-509/11). Ab 60 Minuten Verspätung erhalten Bahnkunden 25 Prozent des Reisepreises zurück, ab 120 Minuten sind es sogar 50 Prozent.

Was passiert, wenn ich nicht mehr an mein Ziel komme?

Wenn der Streik dazu beiträgt, dass ein Fahrgast sein Ziel nicht mehr am gleichen Tag erreichen kann, muss die Bahn ihn mit dem Bus oder dem Taxi zum Ziel bringen. Das sehen die Fahrgastrechte der Bahn vor. Allerdings wird der Taxipreis nur bis zu einer Höhe von 80 Euro erstattet. Ist die Strecke zu weit, kann man auch vor Ort übernachten. Dann trägt die Bahn die Kosten für eine Übernachtung in "angemessener" Höhe.

Erstattet die Bahn ein Flugticket?

Nein. Wenn ein Fahrgast seinen Flieger verpasst, weil die Lokführer streiken, kommt die Bahn nicht für die Kosten des Flugtickets oder eines neunen Flugtickets auf. Auch wenn jemand ein Konzert verpasst, gibt es keine Erstattung von der Bahn.

Bahn-Streik: Gibt es ein Formular oder einen Musterbrief für die Erstattung?

Das Fahrgastrechte-Formular gibt es auf der Webseite der Bahn im pdf-Format zum Ausdrucken. Alternativ kann man sich auch bei den DB-Reisezentren in den Bahnhöfen melden. (AZ, dpa, afp)

Themen Folgen