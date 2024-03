Airbus-Topmanager: Kunden stehen Schlange für unsere Hubschrauber

Plus Stefan Thomé ist Deutschland-Chef von Airbus Helicopters. Das Unternehmen mit großem Standort in Donauwörth steht wirtschaftlich sehr gut da. Wie es mit dem Luft-Taxi weitergeht.

Herr Thomé, das sind goldene Zeiten für die Rüstungsindustrie. Deutschland kauft bei Airbus Helicopters bis zu 82 militärische Mehrzweck-Hubschrauber vom Typ H145M, die in Donauwörth gebaut werden. Wie wichtig ist der Auftrag für den Standort?

Stefan Thomé: Für Airbus Helicopters und Donauwörth ist der Großauftrag sehr wichtig. Er sichert Beschäftigung ab und ist für uns ein großer Grund zur Freude. Nun stehen wir in der Pflicht, die Geräte auch pünktlich auszuliefern.