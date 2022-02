Hightech

Wo entsteht die Riesenfabrik? Penzing wartet auf Intel-Entscheidung

Plus Wo der amerikanische Chip-Riese seine europäische Riesenfabrik baut, ist nach wie vor offen. Und am Standort umstritten.

Als der Chip-Riese Intel zuletzt ankündigte, im US-Bundesstaat Ohio zwei große Fabriken zu bauen, hat man das auch in Penzing zur Kenntnis genommen. Mehr als 20 Milliarden Dollar investiert der Halbleiter-Hersteller im mittleren Westen der Vereinigten Staaten. Denn auch in Europa will Intel eine Mega-Fabrik errichten. Chips, diese begehrten Komponenten, ohne die heute kein Auto, kein PC, kein Smartphone, keine Bezahlkarte und kaum ein Kühlschrank mehr auskommt, sind (und bleiben) Mangelware. Der Bedarf steigt. Europa will unabhängiger von den Marktführern in Asien werden. Und eine gigantische Chip-Fabrik in Deutschland käme auch der neuen Bundesregierung nicht ungelegen, die mehr Fortschritt wagen will.

