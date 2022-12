So will die heimische Wirtschaft vom Kampfflugzeug F-35 profitieren

Plus Mit Unterstützung aus Bayern will die deutsche Luft- und Verteidigungsindustrie nun zumindest bei der Wartung des Superfliegers aus den USA zum Zuge kommen.

Etwas Stolz ist Generalleutnant Ingo Gerhartz, dem Inspekteur der Luftwaffe, durchaus anzuhören, als er zusammen mit Verteidigungsministerin Christine Lambrecht ( SPD) die Bestellung der neuen Superwaffe der Bundeswehr verkündet. "Die F-35 ist das modernste und beste Kampfflugzeug der Welt", versichert er. Und die Bundeswehr bekommt nun 35 der Super-Jets aus den USA für umgerechnet 8,3 Milliarden Euro. Vergangene Woche hat der Haushaltsausschuss des Bundestag endgültig grünes Licht für die Anschaffung gegeben.