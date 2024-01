Schwaben

Einmaliges Projekt: Azubis lernen Künstliche Intelligenz kennen

Wie können Maschinen in der Produktion von Künstlicher Intelligenz profitieren? Mit dieser Frage beschäftigen sich die Auszubildenden Deniz Dalgic und Dion Selimi zusammen mit Bildungsprogramm-Chefin Marietta Menner an einem Modell.

Plus Künstliche Intelligenz wird in der Wirtschaft immer wichtiger – Auszubildende haben aber bisher kaum damit zu tun. Ein Projekt in Schwaben will dies ändern.

Kann man einen Computer dazu bringen, den Wert eines Hauses zuverlässig vorherzusagen? Vielleicht mit Methoden der Künstlichen Intelligenz? Dies testen die beiden Auszubildenden Deniz Dalgic, 20, und Dion Selimi, 20, zusammen mit anderen Azubis in einem besonderen Kurs aus, der derzeit am KI-Produktionsnetzwerk an der Universität Augsburg stattfindet. In einer Übung füttern sie den Rechner mit Daten über Lage, die Altersstruktur der Bevölkerung und verbaute Materialien, um das Programm zu trainieren, Hauspreise zu prognostizieren. Später folgen im Kurs noch andere Übungen zur Künstlichen Intelligenz (KI). Der Kurs dient dazu, Grundlagen der KI schon in der Ausbildung zu vermitteln. Es ist ein bundesweit einmaliges Projekt. Entwickelt haben den Kurs das KI-Produktionsnetzwerk an der Uni Augsburg, die Industrie- und Handelskammer Schwaben und die Handwerkskammer für Schwaben. Der Kurs ergänzt die normale Ausbildung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, am Ende erhalten alle ein Zertifikat.

Längst nutzen zahlreiche Unternehmen auch im Mittelstand Künstliche Intelligenz. Dementsprechend ist es gut, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Kenntnisse in dem Gebiet mitbringen. Aber selbst wer gerade mit einer Ausbildung am Anfang seiner beruflichen Karriere steht, bekommt es heute nicht automatisch mit dem Thema zu tun. „In den allermeisten Ausbildungsgängen ist das Thema KI noch nicht integriert“, sagt Christian Fischer, stellvertretender Leiter des Bereichs "Berufliche Bildung" bei der IHK. In Schwaben hat man sich deshalb entschlossen, ergänzend zur Ausbildung einen speziellen Kurs zu KI in der Produktion anzubieten. Bei Unternehmen wie ams Osram in Schwabmünchen rennt man damit offene Türen ein. „Die Geschwindigkeit des technischen Wandels ist hoch“, sagt Werksleiter Ingo Hild. „Wir können in der Industrie nicht warten, bis Lerninhalte zur Künstlichen Intelligenz an den Schulen vermittelt werden.“

