Corona: Sieben-Tage-Inzidenz verharrt bei 92,6

Die Sieben-Tage-Inzidenz weist am Dienstag den gleichen Wert auf wie am Montag. In den Nachbarlandkreisen sieht es unterschiedlich aus.

Im Landkreis Aichach-Friedberg verharrt die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 92,6. Diesen Wert hatte das RKI auch am Montag gemeldet. Am Samstag hatte sie erstmals seit 9. Mai wieder die Marke von 100 überschritten und bei 102,2 gelegen. Am Sonntag meldete das RKI 99,2 bekannte Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner.

Corona: Aichach-Friedberg deutlich über Bayern- und Bundesschnitt

Mit dem Wert vom Dienstag liegt der Landkreis Aichach-Friedberg weiterhin deutlich über dem bayern- und dem bundesweiten Durchschnitt. Das RKI meldete am Dienstag für Bayern eine Sieben-Tage-Inzidenz von 77,5, für ganz Deutschland von 83,8.

In den Nachbarlandkreisen entwickelten sich die Werte am Dienstag laut RKI in unterschiedliche Richtungen. Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen sank sie auf 90,0 (93,1), in Fürstenfeldbruck auf 80,0 (89,6), im Kreis Donau-Ries auf 56,6 (59,6) und in der Stadt Augsburg auf 152,1 (162,9). Währenddessen stieg sie in den Landkreisen Augsburg auf 89,1 (83,6), in Dachau auf 130,2 (120,6), in Landsberg am Lech auf 73,5 (72,7) und im Kreis Pfaffenhofen an der Ilm auf 88,3 (84,4)

Krankenhausampel steht am Dienstag in Bayern auf Grün

Die Krankenhausampel, die am Donnerstag die Sieben-Tage-Inzidenz als Grundlage für Corona-Regeln ablöste, steht laut bayerischem Gesundheitsministerium an diesem Dienstag auf Grün. (bac, nsi)