Linienbus fährt auf B300 gegen Lastwagen: 140.000 Euro Schaden

Der Unfall am Mittwochabend am Gallenbacher Berg zwischen Dasing und Aichach hat für große Verkehrsbehinderungen gesorgt. Die Fahrer wurden leicht verletzt.

Der Auffahrunfall am Mittwochabend auf der B300 am Gallenbacher Berg zwischen einem Linienbus und einem Lastwagen hat zu einem großen Sachschaden an beiden Fahrzeugen geführt: 140.000 Euro schätzt die Polizei Aichach nach derzeitigem Stand. Obwohl insbesondere die Fahrerkabine des Linienbusses stark beschädigt wurde, wurden beide Fahrer nur leicht verletzt. Die kurzzeitige Sperrung der B300 sorgte für erhebliche Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr.

Busfahrer erkennt Bremsvorgang des Lastwagenfahrers zu spät

Beide Fahrzeuge waren gegen 17.50 Uhr von Dasing in Richtung Aichach unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, bremste der 69 Jahre alte Lastwagenfahrer auf Höhe Gallenbach ab, weil er eine Panne am rechten hinteren Reifen seines Anhängers bemerkte. Der 56 Jahre alte Busfahrer des dahinterfahrenden Linienbusses setzte nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen im selben Moment zu einem Überholvorgang auf der zweispurigen Straße an und beschleunigte. Dass der Lastwagen vor ihm bremste, erkannte er zu spät und fuhr deshalb mit erheblicher Wucht auf den Anhänger auf.

Bei einem Auffahrunfall auf der B300 zwischen einem Linienbus und einem Lastwagen wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt. Die Fahrer aber nur leicht verletzt. Foto: Feuerwehr Aichach, Köberlein Johann/Bauer Benedikt

Der Linienbus wurde im Frontbereich massiv eingedrückt. Der Busfahrer konnte sich laut Feuerwehr aber selbst aus dem beschädigten Fahrzeug befreien. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt und ambulant im Krankenhaus behandelt. Fahrgäste befanden sich keine im Bus. Nach ersten Schätzungen ist von einem Totalschaden des Linienbusses auszugehen.

Aichach-Gallenbach: B300 muss wegen Unfall voll gesperrt werden

Auch der Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen, die vom Rettungsdienst vor Ort behandelt wurden. Der mit Hackschnitzeln beladene Anhänger wurde ebenfalls erheblich beschädigt und verlor einen Teil der Ladung auf die B300.

Der Verkehr auf der B300 wurde nach einer kurzzeitigen Vollsperrung einspurig am Unfall vorbeigeleitet. Foto: Feuerwehr Aichach, Köberlein Johann/Bauer Benedikt

Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam. Später konnte immerhin eine Spur wieder freigegeben werden. Erst nachdem der Bus abgeschleppt und die Fahrbahn durch die Feuerwehren aus Aichach und Dasing gereinigt worden war, konnte die B300 gegen 21.15 Uhr wieder komplett freigegeben werden.