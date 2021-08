Nahverkehr: Wird die Regional-S-Bahn stillschweigend beerdigt?

Plus Nach Angaben der Eisenbahngesellschaft kann es auf der Paartalbahn beim 15-Minuten-Takt bis Friedberg bleiben. Aber Verlängerung der Linie bis Oberhausen ist offenbar vom Tisch.

Die Paartalbahn kann ihren 15-Minuten-Takt bis Friedberg beibehalten, auch wenn künftig mit dem „Deutschlandtakt“ mehr Fernzüge zwischen Augsburg und München unterwegs sind. Diese Gefahr für die Paartalbahn scheint gebannt zu sein und damit ist auch prinzipiell die Ausweitung des 15-Minuten-Taktes in der Zukunft bis nach Aichach möglich. Doch die schlechte Nachricht für die Region folgt auf dem Fuß: Die Verlängerung der Paartalbahnlinie bis zum Bahnhof Oberhausen ist laut Bayerischer Eisenbahngesellschaft (BEG) offenbar vom Tisch.