vor 10 Min.

Corona: Sieben-Tage-Inzidenz in Aichach-Friedberg sinkt auf 30,4

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg ist laut Robert-Koch-Institut am Freitag auf 30,4 gesunken. So niedrig war der Wert seit Mitte Oktober nicht.

Von Nicole Simüller

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg ist am Freitag erneut gesunken. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Mittag einen Wert von 30,4. Am Donnerstag hatte er bei 35,6 gelegen. Für Bayern nannte das RKI am Freitag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 62,5. Der Wert vom Freitag liegt damit im Wittelsbacher Land so niedrig wie seit Mitte Oktober nicht mehr.

Wie das Landratsamt Aichach-Friedberg mitteilte, hat sich die Zahl der an oder mit Covid-19 Verstorbenen um einen auf insgesamt 80 erhöht. Am Freitagmorgen wurden dem Landratsamt zufolge 16 positiv getestete Patienten stationär in Aichach behandelt. Vier von ihnen liegen auf der Intensivstation, drei davon werden beatmet. In Friedberg befanden sich am Freitag keine positiv Getesteten in stationärer Behandlung.

Weder im Aichacher noch im Friedberger Krankenhaus gab es der Mitteilung des Landratsamtes zufolge am Freitag Covid-19 Verdachtsfälle.

Corona: 3417 Menschen aus Aichach-Friedberg bislang positiv getestet

Insgesamt wurden seit Anfang März 3417 Landkreisbewohner positiv getestet. In den vergangenen sieben Tagen waren es im Wittelsbacher Land 31 Menschen, davon unter anderem vier in Aichach, neun in Friedberg, drei in Kissing und neun in Mering.

