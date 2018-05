16:13 Uhr

Fahrer flüchtet nach Horror-Unfall

Die Fahndung der Polizei läuft. Fünf Schwerverletzte

Mit Hochdruck sucht die Polizei nach einem Unbekannten, der bei Thierhaupten (Kreis Augsburg) einen schweren Unfall verursachte und danach flüchtete. Bei dem Unglück wurden fünf Menschen schwer verletzt. Ein Opfer schwebt in Lebensgefahr.

Wie die Polizei in Gersthofen am Mittwochmittag bekannt gab, war der Fahrer am Dienstag gegen 19.40 Uhr auf der Kreisstraße A 26 von Neukirchen in Richtung Thierhaupten unterwegs. Kurz nach der Einmündung Neukirchen geriet der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Nachdem er zunächst zwei Leitpfosten umgefahren hatte, passierte er den Radweg. Schließlich schoss der Pkw in ein Waldstück. Dort stieß der Wagen gegen Sträucher und Baumstümpfe, was zur Folge hatte, dass sich der Pkw überschlug. Durch die Wucht katapultierte es den Wagen nach oben. Etwa in drei Metern Höhe krachte der Pkw schließlich gegen 2 Fichten, wobei eine davon abbrach. Nach diesem Anprall fiel das Auto auf die Fahrerseite liegen.

Die Rettungskräfte trafen vor Ort fünf zum Teil schwerverletzte Personen im Alter zwischen 26 und 37 Jahren an. Zwei der Männer wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Weitere drei Männer mussten mit Rettungshubschraubern abtransportiert werden. Einer davon schwebte laut Polizei am Mittwochmorgen noch in Lebensgefahr.

Während der Unfallaufnahme stand schnell fest, dass der Unfallfahrer verschwunden war. Da die fünf Insassen vor Ort keine Angaben zum Verbleib machen konnten, lief gestern Abend noch eine umfangreiche Suche im Umfeld der Unfallstelle an. Ca. 30 Mitglieder der Feuerwehr Thierhaupten, ein Polizeihubschrauber und ein Suchhund wurden eingesetzt. Letztendlich blieb die Suche erfolglos. Der Fahrer blieb verschwunden.

Das Fahrzeug an der Unfallstelle wurde zu weiteren Untersuchungen sichergestellt und abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf15000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen bezüglich des Fahrers laufen laut auf Hochtouren.