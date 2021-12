Im Landkreis Dachau kommt es wegen Glätte zu zahlreichen Unfällen

Viele Straßen im Landkreis Dachau sind am Dienstag glatt. Das wird einigen Autofahrerinnen und Autofahrern zum Verhängnis. Es kommt zu 28 Unfällen.

Der Wintereinbruch hat im Landkreis Dachau am Dienstag zu insgesamt 28 Unfällen geführt, wie die Polizei Dachau berichtet. Bei sechs von ihnen wurden insgesamt acht Personen leicht verletzt, etwa bei einem Unfall in Wiedenzhausen (Gemeinde Sulzemoos).

76-Jähriger bei Unfall in Sulzemoos-Wiedenzhausen leicht verletzt

Dort war gegen 11 Uhr ein 76-Jähriger aus dem Landkreis Aichach-Friedberg mit seinem Wagen auf der Staatsstraße2051 von Odelzhausen kommend in Richtung Wiedenzhausen (Gemeinde Sulzemoos) unterwegs. Wie die Polizei berichtet, kam er mit seinem Wagen aufgrund von Glätte alleinbeteiligt ins Schleudern. Das Auto kam von der Straße ab und überschlug sich. Dabei wurde der 76-Jährige leicht verletzt und anschließend vom Rettungsdienst in das Krankenhaus Dachau gebracht. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Unfall in Obermarbach: Autofahrerin gerät ins Schleudern

Eine 29-Jährige hat gegen 13.50 Uhr mit ihrem Wagen einen Unfall in Obermarbach (Landkreis Dachau) verursacht. Die Frau war dort auf der Hauptstraße in Richtung Petershausen (Landkreis Dachau) unterwegs. Wie die Polizei berichtet, wollte sie am Kreisverkehr nach rechts abbiegen, geriet aber aufgrund von Glätte in Schleudern. Dabei kam sie in den Gegenverkehr und stieß mit dem Wagen einer 54-Jährigen zusammen. Die beiden Fahrerinnen wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst in Krankenhäuser eingeliefert. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt 14.000 Euro geschätzt. (kneit)