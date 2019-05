vor 20 Min.

Landkreis dankt seinen engagierten Bürgern

Ehrenzeichen des bayerischen Ministerpräsidenten und besondere Auszeichnungen für Menschen, die ehrenamtlich für die Menschen im Landkreis arbeiten. Landrat lobt ihren Einsatz. Sie haben Besonderes geleistet

Von Erich Echter

Landrat Klaus Metzger hat Landkreisbürger für ihr ehrenamtliches Engagement mit dem Ehrenkreuz und der Verdienstmedaille des Ministerpräsidenten ausgezeichnet. Das Wittelsbacher-Land-Orchester stimmte die Gäste auf den Abend ein. Landrat Klaus Metzger sagte, es sei ein Zeichen besonderer Wertschätzung, dass kommunale Vertreter der Gemeinden und die Landtagsabgeordneten Simone Strohmayr (SPD), Christina Haubrich (Grüne) und Johann Häusler (Freie Wähler) gekommen seien. Der Landrat lobte die Geehrten. Sie seien diejenigen, die die Gesellschaft tragen würden. Folgende Bürger wurden mit dem Ehrenzeichen für Verdienste von im Ehrenamt tätigen Frauen und Männern ausgezeichnet:

Von 1998 bis 2019 leitete Waltraud Engelhardt aus Pöttmes ehrenamtlich die Selbsthilfegruppe Aichach der Deutschen Multiple-Sklerose-Gesellschaft. Ihre Fürsorglichkeit und Hilfsbereitschaft sei von allen Mitgliedern geschätzt worden, hieß es in der Laudatio. Unermüdlich habe sie versucht, den unterschiedlichen Interessen der Mitglieder gerecht zu werden. Ihrem Engagement sei es zu verdanken, dass die Gruppe so harmonisch funktioniert. Dabei wies der Landrat darauf hin, dass Waltraud Engelhart selbst von Multiple Sklerose betroffen sei und mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen habe.

Seit ihrem Eintritt in den Ruhestand bis einschließlich Oktober 2017 organisierte die Aindlingerin Volksliedernachmittage im AWO-Seniorenheim Friedberg. Miteinander zu singen und Gedichte vorzulesen etablierte sich zu einem festen Bestandteil der Angebote im Friedberger AWO-Heim. Auch für den Seniorenkreis der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Aichach bot sie gemeinsame Singstunden an, die von den Mitgliedern der Pfarrgemeinde zahlreich besucht wurden. Zudem hat Renate Hübener über einen längeren Zeitraum einen afghanischen Flüchtling begleitet und sich um seine Integration bemüht.

Ihre Multiple-Sklerose-Erkrankung war für Regine Posch aus Mering ausschlaggebend, sich seit 1996 bei der Beratungsstelle Schwaben der Deutschen Multiple- Sklerose-Stiftung ehrenamtlich zu engagieren. Über die Jahre hinweg entwickelte sie sich zu einer Mitarbeiterin von unschätzbarem Wert, wie es hieß. Als schwäbische Delegierte vertritt sie die Interessen auf Verbandsebene. Unter Poschs Leitung wurde 1996 die Kontaktgruppe Mering gegründet. Mit großem Durchhaltevermögen, ihrer fröhlichen Art und hervorragenden Führungsqualitäten habe sie die Gruppe aufgebaut, die heute rund 25 regelmäßige Besucher zählt. Im Juli 2017 gab sie den Vorsitz ab.

Seit jeher ist es ihm ein großes Anliegen, die Geschichte der Wittelsbacher, des Landkreises und seiner Heimatstadt Aichach wissenschaftlich zu erforschen und im Bewusstsein der Menschen zu verankern. Die Recherchen des Unterschneitbachers finden Platz in heimatkundlichen Publikationen. Er war Mitherausgeber des Buches Aichach bey Wittelsbach und des Bildbands Aichacher Ansichten. Zahlreiche Artikel hat Wolfgang Brandner für das Aichacher Heimatblatt verfasst und seit 2012 ist er federführend für die Herausgabe des Blattes verantwortlich. Seit über 16 Jahren ist er ehrenamtlicher Archivpfleger des Landkreises. 2016 wurde er zum hauptamtlichen Leiter der Kreisheimatbücherei berufen, seit 2007 ist er Erster Vorsitzender des Heimatvereins Aichach. 2012 übernahm er die Fortführung des vereinseigenen Geschichtsstammtisches. „Die Früchte ihres Engagements werden Generationen überdauern und sind deshalb von unschätzbarem Wert“, sagte der Landrat.

Landrat Klaus Metzger bezeichnete ihn als ein Urgestein des BC Rinnenthal. 45 Jahre lang prägte er das Vereinsleben entscheidend mit. Im Alter von 17 Jahren übernahm er das Amt des Schriftführers, anschließend gründete er die Tischtennisabteilung, engagierte sich 20 Jahre lang als Fußballabteilungsleiter und war währenddessen neun Jahre Zweiter Vorsitzender. Der Verein zähle heute mehr Mitglieder, als der Ort Einwohner hat, erklärte der Landrat. Durch Öffentlichkeitsarbeit, sympathisches Auftreten und zukunftsweisende Ideen sowie Projekte habe Innozenz Lindemeyer den Verein in der Dorfgemeinschaft verankert. Während seiner Zeit als Erster Vorsitzender von 2003 bis 2018 realisierte er groß angelegte Projekte. Er initiierte den Umbau des alten Sportheimes, den Neubau des Sportheimes mitsamt Photovoltaik- anlage, die Installation einer Flutlichtanlage sowie die Errichtung von Kleinspielfeldern. Seit 2017 bringt er seine Kräfte im Projekt „Ortsentwicklungskonzept Rinnenthal“, als Themengruppenleiter des Bereiches „Ortsbild, öffentlicher Raum, Bauen und Verkehr“, ein.

Sonderehrungen erhielten einige ehrenamtliche Helfer des Bayerischen Roten Kreuzes. Auch Franz Hörmann erhielt eine Sonderehrung für 30 Jahre Mitgliedschaft in der Kreisbrandinspektion.

Er kommt aus Mering und ist seit 30 Jahren ehrenamtlich für die Landkreisfeuerwehren im Einsatz. 1989 trat er den Dienst als Kreisbrandmeister an. Seit 2008 wirkt er als Kreisbrandinspektor. Er ist zuständig für die Alarmierungsplanung und betreut die Wehren in seinem Inspektionsbereich. Als Örtlicher Einsatzleiter und als Kontingentführer setzt er Hilfeleistungskontingente ein. Durch seine Ruhe und seinen Erfahrungsschatz gebe er den Ehrenamtlichen als Einsatzleiter im Ernstfall stets die nötige Sicherheit. Vom Landrat wurde Hörmann als ein großes Vorbild gelobt.

Baur, Maria Fischaleck und Klaus Fischaleck Sie erhielten das Ehrenzeichen am Bande für 40-jährige Dienstzeit beim Bayerischen Roten Kreuz. BRK-Geschäftsführer Robert Erdin sagte zur Begründung: „Sie geben dem Roten Kreuz ein Gesicht sowie Hände und Füße, um all die Aufgaben umzusetzen.“ Maria Baur aus Pöttmes-Handzell ist seit 1978 bei der Bereitschaft Pöttmes, Maria Fischaleck aus Inchenhofen-Sainbach, ist ebenfalls seit 1978 in der Bereitschaft Pöttmes und seit 2016 Helferin bei der Blutspende. Klaus Fischaleck aus Inchenhofen-Sainbach arbeitet ebenfalls seit 1978 bei der Bereitschaft Pöttmes mit.

