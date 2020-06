vor 9 Min.

Motorradfahrer aus Affing stirbt

Unfall auf der B17

Ein Motorradfahrer aus Affing ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 17 bei Inningen (Landkreis Augsburg) gestorben. Der 31-Jährige war am Freitagnachmittag um kurz nach 16 Uhr auf der linken Spur in Richtung Augsburg unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Königsbrunn-Nord stieß er mit einer Autofahrerin zusammen. Es ist der zweite schwere Unfall auf der B17 innerhalb weniger Tage, der einen Menschen aus dem Wittelsbacher Land das Leben kostet. Am Mittwoch vor zwei Wochen waren bei Denklingen (Landkreis Landsberg) eine Mutter und ihre zwei Töchter aus dem Friedberger Stadtteil Stätzling und deren Freundin aus dem Stadtgebiet Augsburg gestorben, als ihr Auto in einen Sattelzug prallte. Mehr zu dem Unfall vom Freitag lesen Sie im "Augsburger Lokalteil Seite 30.

