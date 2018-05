14:53 Uhr

Schorner Röste: Arbeitskreise gründen sich

Das Niedermoor in Pöttmes und Ehekirchen soll renaturiert werden. In den umliegenden Orten ist das Projekt umstritten. Nun sollen die Betroffenen mitreden.

Von Nicole Simüller

Bei der geplanten Moor-Renaturierung im Gebiet „Schorner Röste“ auf Pöttmeser und Ehekirchener Flur sollen jetzt die Bürger mitreden. Am Freitagabend wurden zwei Arbeitskreise gegründet, in denen vor allem Landwirte und Anwohner zu Wort kommen sollen. Zuvor wurde ein weiteres Mal kontrovers diskutiert.

Rund 90 Zuhörer waren ins Pöttmeser Rathaus gekommen, darunter viele aus dem Nachbarlandkreis Neuburg-Schrobenhausen. Auch die Bürgermeister aus Pöttmes und Ehekirchen, Franz Schindele und Günter Gamisch, sowie zahlreiche Vertreter von den Ämtern für Landwirtschaft in Augsburg und Pfaffenhofen, Regierung von Schwaben, Bund Naturschutz, Kreis- und Gemeinderäte aus beiden Landkreisen waren da. Michael Hafner, Projektleiter beim Donaumoos-Zweckverband (DZV) und Willi Riß, Geschäftsstellenleiter im Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen sowie DZV-Geschäftsführer, leiteten den Abend. Der DZV ist Träger des Projektes.

Viele Zuhörer wollen in Arbeitskreisen mitwirken

Der Drang, sich aktiv einzubringen, ist groß: 35 Zuhörer trugen sich für den Arbeitskreis Landschaft/Siedlung, 29 für den Arbeitskreis Landwirtschaft ein; einige Zuhörer traten beiden Gruppen bei. Im Arbeitskreis Landschaft/Siedlung unter Leitung von Willi Riß soll es unter anderem um den Schutz bebauter Bereiche, die Sicherung der Wohnqualität, Naherholungsoptionen oder Maßnahmen zum Hochwasser-, Moor- und Artenschutz gehen. Im Arbeitskreis Landwirtschaft unter Leitung von Michael Hafner stehen Einkommensalternativen für Landwirte, die Option einer Flurneuordnung, eine landwirtschaftliche Strukturanalyse oder die Bereitstellung von Flächen durch Pacht und Ankauf sowie Entschädigungen auf der Agenda.

Feste Fristen gibt es nicht. Der DZV will den Arbeitskreisen Zeit geben. Sie sollen selbst entscheiden, worüber sie sprechen, welche Informationen sie einholen und welche Exkursionen unternommen werden. Eine Fahrt hat der DZV bereits von sich aus organisiert. Sie führt am Samstag, 23. Juni, ins Gundelfinger Moos und ins Thürheimer Ried, wo ebenfalls großflächige Renaturierungen geplant sind oder umgesetzt werden. Der Ausflug sei auch dazu da, Ansprechpartner vor Ort zu löchern, was nicht gut gelaufen sei, sagte Hafner.

Zwei Drittel der Flächen im Projektgebiet sind im Privatbesitz

Er und Riß betonten erneut das Prinzip der Freiwilligkeit. Nur auf den Flächen, die dem DZV freiwillig überlassen würden, könne das Moor renaturiert werden – basierend auf dem bestehenden Donaumoos-Entwicklungskonzept. Dabei ist der Verband vor allem auf die Landwirte angewiesen. Zwei Drittel der Flächen im Projektgebiet befinden sich im Privatbesitz.

In der Diskussion wurde einmal mehr deutlich, dass zahlreiche Zuhörer den Versprechen wenig Glauben schenkten, vom Sinn der Renaturierung des Moores nicht überzeugt waren und mancher im Publikum den Informationen des DZV zum dramatischen Verlust an Mooroberfläche offen misstraute. Teils emotionale und durchaus lautstarke Einwürfe wurden stellenweise mit demonstrativem Applaus unterstützt.

Doch auch sachliche Fragen wurden gestellt. Zum Beispiel, warum der Schutz des Moores wichtig ist oder was die Gründe für den massiven Verlust an Torfoberfläche sind. Riß sagte, das Moor binde enorme Mengen des klimaschädlichen Kohldioxids, sei ein wichtiger Wasserspeicher für die gesamte Region und die Unterlieger und biete Lebensraum für bestimmte Tiere und Pflanzen. Circa ein Meter Torfoberfläche sei von Hand gestochen worden. Der Rest löse sich nach und nach auf, wenn er mit Sauerstoff in Verbindung komme. „Nur im Wasser bleibt der Torf erhalten“, so Riß. „Da die Moorgebiete in Deutschland schon drastisch geschwunden sind, muss der Rest, soweit es geht, erhalten werden.“

Kritik an Nähe des Projektgebiets zu Wohnhäusern

Erneut betonten er, Hafner und Richard Schöttner von der Regierung von Schwaben, dass das in einer Machbarkeitsstudie untersuchte Projektgebiet nicht deckungsgleich mit den Flächen sei, die am Ende wieder vernässt würden. Immer wieder war Kritik laut geworden, warum das untersuchte Projektgebiet so nah an die umliegenden Wohnhäuser heranreiche.

Im Dezember hatte der DZV bereits in einer eigenen Bürgerversammlung in Pöttmes über das Projekt informiert. Nicht alle Zuhörer, die am Freitagabend kamen, waren damals dabei. Für manche waren die Details daher noch neu. Reinhard Herb, Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands, sagte: „Mir fehlen die Fakten.“ Er riet den Landwirten, zunächst untereinander eine gemeinsame Position zu dem Projekt zu finden. Er sei „nicht grundsätzlich abgeneigt“. Mancher sei vielleicht froh, wenn er nasse Flächen tauschen könne.

Riß sagte auf eine weitere Nachfrage, die Renaturierung werde in Planfeststellungsverfahren bei den Landratsämtern Aichach-Friedberg und Neuburg-Schrobenhausen abgehandelt. Die Bürger könnten dabei ihre Einwände geltend machen. Rechtlich bindende Wirkung hätten die Ergebnisse aus den Arbeitskreisen nicht. „Aber kein Politiker wird sich trauen, auf die Arbeitskreise nicht zu hören“, so Riß.

Dem Vorwurf eines Zuhörers, das sei Diktatur, trat er vehement entgegen. Günter Krell, Kreisvorsitzender des Bund Naturschutz Neuburg-Schrobenhausen, riet, den Arbeitskreisen beizutreten: „Wir haben hier die Gelegenheit [...] etwas zu ändern, zu gestalten. Das ist eher ein demokratisches Verfahren.“

Arbeitskreise Wer den Arbeitskreisen noch beitreten möchte, meldet sich beim Donaumoos-Zweckverband. Dort können sich Teilnehmer auch für die Infofahrt am Samstag, 23. Juni, ins Gundelfinger Moos und ins Thürheimer Ried anmelden: Telefon 08431/57-426, Mail: jan.rauschenberger@lra-nd-sob.de.

Die Protokolle des Infoabends in Pöttmes sowie der zukünftigen Arbeitskreissitzungen stehen auf der DZV-Internetseite

www.donaumoos-zweckverband.de

