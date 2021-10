Sielenbach

12:58 Uhr

Nur noch ein Bauplatz übrig: Sielenbach sucht Grundstücke für Bauland

Plus Die Gemeinde Sielenbach hat nur noch einen Bauplatz. Die Planungen für ein neues Baugebiet hat der Gemeinderat aus einem bestimmten Grund eingestellt.

Von Gerlinde Drexler

Gebaut wird in Sielenbach gerade viel. Die zahlreichen weiß-roten Absperrungen an den Straßenrändern hängen aber mit dem Ausbau des Nahwärmeversorgungsnetzes zusammen, an das die Häuser gerade angeschlossen werden. Altbürgermeister Martin Echter hatte nicht nur den Ausbau der alternativen Energieversorgung in der Gemeinde angestoßen. In seiner Amtszeit waren auch eine Reihe von Baugebieten ausgewiesen worden. In den beiden aktuellen, Am Samweg und Reutgasse, wird schon gebaut. Einem weiteren geplanten Baugebiet haben der Gemeinderat und Bürgermeister Heinz Geiling kürzlich eine Absage erteilt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

