53-jähriger Motorradfahrer kommt bei Unfall auf der A8 ums Leben

Fünf Fahrzeuge sind in einen tödlichen Unfall am Donnerstagmorgen auf der Autobahn bei Sulzemoos verwickelt. Der Hergang ist der Polizei noch unklar.

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Donnerstagmorgen auf der Autobahn bei Sulzemoos gekommen. Insgesamt waren fünf Fahrzeuge beteiligt. Nach Mitteilung der Polizei kam dort ein 53-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck ums Leben.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 6.40 Uhr in Fahrtrichtung München. Was die Ermittlungsursache anbelangt, könnten zum jetzigen Zeitpunkt noch keine seriöse Aussage getroffen werden, so die Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck. Klar ist ihr zufolge bisher lediglich, dass ein 39-Jähriger aus dem Landkreis Aichach-Friedberg mit seinem BMW und ein 28-jähriger Mazedonier mit einem Kleintransporter mit hoher Geschwindigkeit in Richtung München unterwegs waren.

Nach einem leichten Stau prallt ein BMW auf der Autobahn in das Motorrad

Bei Sulzemoos staute sich der Verehr leicht. Der BMW befand sich zu dem Zeitpunkt auf der linken und der Kleintransporter auf der mittleren Spur. Bei den folgenden Brems- und Ausweichversuchen kollidierte der BMW des 39-Jährigen mit dem Motorrad, das sich auf der mittleren der drei Fahrspuren befand.

Der Motorradfahrer wurde durch den Aufprall gegen die rechte Leitplanke geschleudert. Obwohl zufällig eine Rettungswagenbesatzung des Roten Kreuzes vor Ort war, die sofort Reanimationsmaßnahmen einleiteten, konnte der 53-Jährige nicht mehr gerettet werden. Er starb noch an der Unfallstelle.

Nach dem Zusammenstoß mit dem Motorrad war der BMW noch in den Golf einer 55-Jährigen aus dem Landkreis Augsburg geprallt. Sie erlitt leichte Verletzungen.

Nach dem Unfall auf der A8 gibt die Staatanwaltschaft ein Gutachten in Auftrag

Die Staatsanwaltschaft München II hat die Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens in Auftrag gegeben. Auch werden aktuell mehrere Zeugen und Beschuldigte von der Verkehrspolizei vernommen. Die Polizei rechnet mit einem tragfähigen Gesamtbild zur Unfallursache erst in den nächsten Tagen.

Zur technischen Rettung und zur Absicherung der Unfallstelle waren die Feuerwehren aus Odelzhausen, Wiedenzhausen, Sulzemoos und Adelzhausen mit etwa 40 Einsatzkräften vor Ort. Außerdem beteiligte sich die zuständige Autobahnmeisterei A-Plus an der Absicherung der Unfallstelle und an notwendigen Reinigungsarbeiten. Ferner befanden sich die örtlichen Rettungskräfte verschiedener Organisationen und ein Rettungshubschrauber an der Einsatzstelle.

Die Autobahn ist nach dem Unfall mehrere Stunden gesperrt

Durch die umfangreichen Rettungs- und Ermittlungstätigkeiten musste die A8 in Fahrtrichtung München bis 11.15 Uhr komplett gesperrt werden. Anschließend wurden sukzessive die linke und die mittlere Fahrspur frei- gegeben. Um 11.40 Uhr war die Unfallstelle vollständig geräumt. (jca)

