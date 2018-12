Tödlicher Unfall bei Pöttmes: Fahrer muss in Haft

Plus Bei einem Frontalzusammenstoß vor fast drei Jahren stirbt ein 31-Jähriger. Auslöser ist ein missglücktes Überholmanöver. Der Fahrer scheitert mit Revision.

Der schreckliche Verkehrsunfall, bei dem vor fast drei Jahren ein 31-Jähriger ums Leben kam, verursacht bis heute großes Leid. Er hat weit über die Region Pöttmes hinaus viele Menschen erschüttert. Zumindest strafrechtlich ist er jetzt aber abgeschlossen. Das Urteil des Landgerichts Augsburg gegen den Unfallverursacher zu einer Haftstrafe über 20 Monate ohne Bewährung ist nun rechtskräftig. Das Oberlandesgericht München habe die Revision des Beschuldigten gegen das Urteil verworfen, teilte gestern Claus Pätzel, Sprecher des Landgerichts Augsburg, mit. Damit sind die Rechtsmöglichkeiten in dritter Instanz ausgeschöpft – der heute 64-Jährige aus dem nördlichen Kreis muss also wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung und vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs ins Gefängnis.

Zwei Gerichte befassten sich zuvor mit dem tödlichen Unfall Ende Januar 2018 auf der Staatsstraße 2035 zwischen den Pöttmeser Ortsteilen Gundelsdorf und Handzell: Das Schöffengericht Aichach verhängte im April 2017 zwei Jahre, zwei Monate und eine Woche Haft. Der 64-jährige Verursacher ging daraufhin in Berufung, die er allerdings auf die Höhe des Strafmaßes beschränkte. Das Landgericht Augsburg verhandelte im Juli 2018 erneut. Urteil: Ein Jahr, acht Monate und eine Woche Gefängnis; darin floss wie schon in der ersten Instanz ein Kleinunfall ein, den der Mann nur zwölf Tage vor dem tödlichen Zusammenstoß verursacht hatte. Dagegen legte der Mann Revision ein, die vom Oberlandesgericht zwar zugelassen, aber jetzt in einer Entscheidung ablehnt wurde.

„Ich komme da normal locker mit 100 durch“

Der Mann hatte vor dem Frontalzusammenstoß im Bereich einer gefährlichen Kurve laut Unfallgutachten zwei Fahrzeuge überholt, obwohl diese mit dem maximal erlaubten Tempo 80 unterwegs waren, und krachte frontal in das Auto des entgegenkommenden 31-Jährigen. Laut Gutachter war der Unfallfahrer bis zu 108 Stundenkilometer schnell. Die gefährliche Kurve, die er bestens kennt, ist über 450 Meter vor der Unfallstelle mit einer Warnung ausgeschildert.

In der ersten Verhandlung am Aichacher Schöffengericht rutschte ihm noch der Satz heraus: „Ich komme da normal locker mit 100 durch.“ Damals berief sich der Angeklagte auch mithilfe eines neurologischen Gutachtens auf eine kurzzeitige Ohnmacht. Das Gericht stellte aber dessen Seriosität massiv infrage. Am Landgericht sprach Verteidiger Andreas Schröger dann nur noch von „Augenblicksversagen“. Auch der Angeklagte selbst war bei dem Unfall schwerst verletzt worden: Er wurde mehrfach operiert, lag im künstlichen Koma und war monatelang stationär in psychotherapeutischer Behandlung. Ein weiterer Autofahrer erlitt bei dem Unfall massivste Verletzungen.

Recherchen unserer Zeitung zufolge hatte der Angeklagte bereits 1981 wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht gestanden. Anlass war ein Unfall nahe Walda (Kreis Neuburg-Schrobenhausen), bei dem eine Fußgängerin – eine Mutter von vier Kindern – ums Leben gekommen war. Auch hier hatte der Mann überholt und war zu schnell gefahren, so das damalige Gutachten. Strafrechtlich fiel der Unfall von Walda vor über 25 Jahren bei der juristischen Aufarbeitung des Unfalls von Gundelsdorf allerdings nicht mehr ins Gewicht, weil er zu lange her war.

Angeklagter sei „rowdyhaft“ gefahren

Zur Sprache im Landgericht kam allerdings ein Kleinunfall, den er zwölf Tage vor dem tödlichen Zusammenstoß verursacht hatte. Staatsanwalt und Richter sprachen von „grober Fahrlässigkeit an der Grenze zum bedingten Vorsatz“. Trotz des Unfalls kurze Zeit vorher sei der Angeklagte „rowdyhaft“ gefahren. Der Angeklagte bezeichnete den Unfall als „schrecklichste Sekunde meines Lebens“. Und sein Verteidiger berichtete bei der Verhandlung in Augsburg, dass der 64-Jährige und dessen Familie in ihrem Ort „massiv geschnitten“ würden. Vor dem Prozess war außerdem sogar ein anonymer Drohbrief am Gericht eingegangen. Der Absender unterstellte dem Angeklagten darin, sich freikaufen zu wollen, und drohte Selbstjustiz an. Der Richter kritisierte bei der Verhandlung in Augsburg diesen Brief mit deutlichen Worten.

Der Unfalltod des jungen Mannes aus einem kleinen Pöttmeser Ortteil sorgte für Betroffenheit in der ganzen Region. Der 31-Jährige war ein überzeugter Katholik, der sich stark für die Kirche und die aktive Pfarreiengemeinschaft der Marktgemeinde einsetzte, und seinen Glauben offen bekannte. Er engagierte sich aber auch für Feuerwehr und Sportverein. Vom Wagen des 31-Jährigen blieb nach dem Unfall nur ein Blechknäuel übrig. Er selbst war sofort tot. Im Sommer wollte er seine Freundin heiraten.