30.07.2020

Unfall auf A8: Anhänger löst sich und trifft Autobahnpater tödlich

Ein 51-Jähriger will nach einer Autopanne auf der A8 bei Sulzemoos ein Warndreieck wieder aufstellen. Ein Anhänger erfasst den Mann.

Von Christian Lichtenstern

Durch eine schreckliche und unglückliche Verkettung gleich mehrerer Ereignisse ist am Donnerstag ein 51-Jähriger auf der Autobahn A8 ums Leben gekommen. Laut Angaben der Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck ereignete sich der Unfall gegen 14 Uhr bei Sulzemoos (Landkreis Dachau). Am Freitag wurde bekannt, dass es sich bei dem Mann um Wolfram Hoyer, Seelsorger der Autobahnkirche in Adelsried (Landkreis Augsburg), handelt

Auto hält nach Panne auf der Autobahn bei Sulzemoos

Ein Auto, das in Richtung Richtung Stuttgart unterwegs war, musste aufgrund einer Panne auf dem Seitenstreifen anhalten. Den beiden Fahrzeuginsassen fiel nach einiger Zeit auf, dass das von ihnen aufgestellte Warndreieck offensichtlich durch den Fahrtwind anderer Verkehrsteilnehmer umgeweht wurde. Der 51-jährige Dominikanerpater wollte es wieder aufstellen und lief auf dem Seitenstreifen zum Warndreieck zurück. In diesem Moment näherte sich ein Mercedes Sprinter mit Anhänger. Der Anhänger löste sich laut Polizeibericht aus bislang unbekannter Ursache vom Zugfahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und traf den Mann auf dem Seitenstreifen.

Unfall auf A8: Auch die Fahrerin des Pannenautos wird verletzt

Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf die Fahrbahn geschleudert. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann noch an der Unfallstelle. Die Mitfahrerin des Verstorbenen wurde leicht verletzt, diese befand sich zum Unfallzeitpunkt ebenfalls außerhalb des Pannenfahrzeugs. Der Fahrer des Sprinters, sowie seine Mitfahrer erlitten einen Schock. Weshalb sich der Anhänger vom Zugfahrzeug löste, wird nun durch einen Gutachter geklärt. Die A8 musste für die Landung eines Rettungshubschraubers gesperrt werden, im Anschluss konnte der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigleitet werden. Es entstand dennoch ein Rückstau von etwa zehn Kilometern.

Verkehrspolizei sucht Zeugen des schrecklichen Unfalls

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck unter der Telefonnummer 089/89118-0 zu melden.

