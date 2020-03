Wahl in Aichach: SPD verliert, Grüne und BZA gewinnen dazu

Plus Acht Neue werden ab Mai Mitglieder im Aichacher Stadtrat sein. Drei aktuelle Stadtratsmitglieder sind nicht mehr angetreten, fünf verpassen den Einzug.

Freude bei den einen, Enttäuschung bei den anderen: Bei der Stadtratswahl in Aichach gibt es zwei Gewinner und eine Verliererin. Die SPD hat drei ihrer bislang neun Sitze verloren. Die Grünen und das Bündnis Zukunft Aichach (BZA) haben ihre Mandate verdoppelt. Die Grünen von zwei Sitzen auf vier, das BZA von einem Mandat auf zwei. Bei beiden Gruppierungen war die Freude groß. Die Verteilung der 30 Stadtratsmandate: Die CSU hat 11 Sitze (wie bei der Wahl 2014), die Grünen vier (zwei), die SPD sechs (neun), die FDP einen (wie bisher), die FWG fünf (fünf), das BZA zwei (bislang einer) und die Christliche Wählergemeinschaft einen (wie bisher).

Erol Duman, der das BZA im Stadtrat bislang als Einzelkämpfer vertritt, erzählt am Montag noch etwas müde: „Wir sind so lange wach geblieben, bis das letzte Ergebnis da war.“ Das dauerte bis kurz vor drei Uhr morgens. Über das Ergebnis ist die Freude beim BZA groß. Neben Duman wird künftig auch der 36-jährige Bäcker- und Konditormeister Gerhard Bauer im Stadtrat sitzen. „Wir gehen gestärkt in die neue Amtszeit“, sagt Duman. Die Fraktionsgemeinschaft mit der FDP und der Christlichen Wählergemeinschaft würde er gerne aufrechterhalten, sagt Duman. Das werde demnächst bei einer Fraktionssitzung Thema sein.

Auch die Grünen freuen sich über ihren Erfolg. Sie haben ihre Mandate verdoppelt. Alfred Seitz, einer der drei Ortssprecher, sagt: „Ziel erreicht.“ Die leise Hoffnung auf fünf Sitze habe sich zwar nicht erfüllt. Die Grünen sind dennoch hoch zufrieden. Die breit aufgestellte Liste sei offenbar angekommen. Das zeige auch die breite Wählerschaft der Grünen. Neu im Stadtrat ist für die Grünen der 42-jährige Josh Stadlmaier, der auf Anhieb am meisten Stimmen für die Gruppierung geholt hat. Der Lehrer ist vor allem bekannt als Frontmann beim Sensational Skydrunk Heartbeat Orchestra und als einer der Hauptorganisatoren des Stereostrand-Festivals. Ebenfalls neu ist die 33-jährige Umweltingenieurin Sabine Kreitmeir.

Aichach: Vier jüngere Stadträte bei der CSU

Vier neue Stadträte gibt es bei der CSU, an erster Stelle Bürgermeisterkandidat Josef Dußmann. Nach seinem Achtungserfolg als Bürgermeisterkandidat hat der 38-Jährige am meisten Stimmen überhaupt bekommen: 9598. Bürgermeister Klaus Habermann, der bei der SPD auf Platz 1 stand, hat 7892 bekommen, CSU-Fraktionsvorsitzender Helmut Beck 6566. Zu seinem persönlichen Ergebnis sagt Dußmann: „Da ist die Freude fast noch ein bisserl größer als bei der Bürgermeisterwahl. Das hat den Tag gestern schön abgerundet.“

Was den Aichacher CSU-Ortsvorsitzenden besonders freut, ist, dass tatsächlich jüngere Kandidaten in den Stadtrat gewählt wurden. Neben ihm sind das Dieter Saliger, Patrick Stief und Stefan Westermayr. Nach dem Wechsel von Marc Sturm im Juni 2019 zur Freien Wählergemeinschaft (FWG) hatte die CSU nur noch zehn statt elf Sitze. Die Mandatsträger Dieter Heilgemeir und Anton Friedl haben nicht mehr kandidiert, Monika Knauer hat den Einzug verpasst.

Enttäuschung bei der SPD in Aichach

Bei der SPD sind es mehrere Mandatsträger, die nicht mehr im neuen Stadtrat vertreten sein werden. Sie verliert ein Drittel ihrer Sitze. Die Enttäuschung ist groß, wie im Gespräch mit Kristina Kolb-Djoka, stellvertretende Ortsvorsitzende, deutlich wird. „Wir haben als Team alles gegeben“, sagt sie. „Anscheinend ist es der Deutschlandtrend, der nach wie vor an uns klebt.“ Die SPD habe im Stadtrat gute Arbeit geleistet, ist sie überzeugt. „Es tut in der Seele weh, dass die persönliche Arbeit nicht so gewürdigt wurde“, sagt sie. Für die Stadtratsarbeit sieht sie in der neuen Konstellation keine große Veränderung. „Wir hatten nie eine Mehrheit, mussten immer für unsere Anliegen werben. Jetzt müssen wir halt ein bisschen mehr werben und noch bessere Argumente finden.“

Georg Robert Jung (FWG) sagt: „In der Vergangenheit war es schon mehr eine Große Koalition. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so weitergeht.“ Er freut sich über die fünf Mandate für die FWG, bedauert aber, dass sie ganz knapp an einem sechsten Sitz vorbeigeschrammt ist. Die amtierenden Stadträte Manfred Schreier und Helmut Lenz sind ab Mai nicht mehr dabei, dafür mit Bettina Stief wieder eine Frau. FDP und CWG behalten jeweils ihren Sitz.

Der Frauenanteil sinkt: Im neuen Stadtrat sitzen mit neun Frauen zwei weniger als jetzt.

Die Mitglieder des neuen Aichacher Stadtrats:

CSU

Josef Dußmann (neu) 9598 Stimmen



(neu) 9598 Stimmen Helmut Beck 6566



6566 Peter Meitinger 4643



4643 Dieter Saliger (neu) 4547



(neu) 4547 Raymund Aigner 3800



3800 Hans-Peter Port 3600

3600 Michaela Böck 3434

3434 Hermann Langer 3345



3345 Patrick Stief (neu) 3220



(neu) 3220 Stefan Westermayr (neu) 3197



(neu) 3197 Johanna Held 3114



3114 Nachrücker: Stefan Meitinger (neu) 3106, Georg Ostermaier (neu) 2977

Grüne

Josh Stadlmaier (neu) 2474



Marion Zott 2248



2248 Magdalena Federlin 2132



2132 Sabine Kreitmeir (neu) 1808



(neu) 1808 Nachrücker: Michael Zott (neu) 1788, Robert Käuferle (neu) 1729

SPD

Brigitte Neumaier 3588



3588 Mario Pettinger 3165



3165 Karl-Heinz Schindler 2977



2977 Kristina Kolb-Djoka 2652



Rita Rösele 2448



2448 Walter Jöckel 2432



2432 Nachrücker: Ursula Schindler 1723, Marco Laves (neu) 1584

FDP

Patrick Kügle 1095



Nachrücker: Axel Kern (neu) 782, Lutz Stammnitz (neu) 666



FWG

Georg Robert Jung 4483



4483 Marc Sturm 3508



3508 Lothar Bahn 2901



2901 Manfred Huber 2744



2744 Bettina Stief (neu) 2190



(neu) 2190 Nachrücker: Rolf Burkhard 2141, Manfred Schreier 2091

BZA

Erol Duman 2240



2240 Gerhard Bauer (neu) 1219



(neu) 1219 Nachrücker: Oliver Heib (neu) 1101, Walburga Zeiselmair (neu) 1023





CWG

Erich Echter 1335

Nachrücker: Beatrix Sixta (neu) 1051, Gerhard Achter 746





