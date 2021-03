vor 16 Min.

Zahl der Corona-Toten im Landkreis Aichach-Friedberg steigt auf 87

Zwei weitere Menschen im Landkreis Aichach-Friedberg sind im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ums Leben gekommen. Der Inzidenzwert bleibt relativ niedrig.

Von Max Kramer

Im Landkreis Aichach-Friedberg sind zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zu beklagen. Beide Verstorbenen wohnten zuletzt offenbar nicht in einem Seniorenheim. Die Zahl der Corona-Toten im Wittelsbacher Land steigt damit auf 87.

Corona in Aichach-Friedberg: Lage am Krankenhaus entspannt sich

Unterdessen entspannt sich die Lage am Krankenhaus Aichach weiter. Am Mittwochmorgen mussten dort drei Corona-Patienten stationär behandelt werden, so wenige wie seit mehreren Monaten nicht. Alle drei aktuellen Patienten liegen jedoch auf der Intensivstation und müssen beatmet werden. Hinzu kommen im Aichacher Krankenhaus neun Verdachtsfälle. Weder bestätigte noch Verdachtsfälle meldet das Landratsamt Aichach-Friedberg vom zweiten Standort der Kliniken an der Paar in Friedberg.

Erfreuliche Nachrichten gibt es auch von einem landwirtschaftlichen Betrieb, auf dem zuletzt mehrere Personen positiv getestet worden waren. Nachdem die Reihentests am vergangenen Montag erneut keinen positiven Befund ergaben, erklärte das Gesundheitsamt das Ausbruchsgeschehen dort für beendet.

Sieben-Tage-Inzidenzwert im Wittelsbacher Land bleibt stabil

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Wittelsbacher Land bleibt stabil. Der Wert stieg nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) leicht, von 22,3 am Dienstag auf 24,5 am Mittwoch. Im Vergleich sind diese Zahlen niedrig: Für Bayern meldet das RKI den Inzidenzwert 67, deutschlandweit liegt er bei 64.

Für Grund- und Förderschullehrkräfte sowie Beschäftigte in Kitas und in der Kindertagespflege haben die Corona-Impfungen in dieser Woche begonnen. Wie das Landratsamt mitteilt, haben Angehörige dieser Berufsgruppen, die im Landkreis wohnen, aber in Einrichtungen außerhalb des Landkreises beschäftigt sind, zwei Möglichkeiten: Sie können sich entweder regulär im Internet unter www.impfzentren.bayern registrieren - oder sie warten ab, bis im Landkreis, in dem sie beschäftigt sind, Impfungen über die jeweilige Einrichtung angeboten werden.

Insgesamt schreiten die Corona-Impfungen im Landkreis voran. Bis zum vergangenen Sonntag wurden insgesamt knapp 10.000 Impfungen verabreicht: rund 6700 Erst- und und 3260 Zweitimpfungen. Damit haben seit Beginn der Impfkampagne vor gut zwei Monaten 5,0 Prozent der Landkreisbewohner die erste Corona-Impfung bekommen und 2,4 Prozent die zweite.

3513 Landkreis-Bewohner seit März positiv getestet

Insgesamt sind seit Anfang März 3513 Personen im Landkreis positiv getestet worden. 29 Corona-Fälle wurden in den vergangenen sieben Tagen festgestellt - davon zwei in Aichach, drei in Friedberg, fünf in Kissing und sieben in Mering.

