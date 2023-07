Nach zwei Todesfällen ist der Gemeinderat bald wieder komplett

Plus Der Tod von Rudi Fuchs und Georg Engelhard hat zwei Lücken im Affinger Gemeinderat gerissen. Die Nachrücker stehen nun fest. Bald werden sie vereidigt.

Die beiden Todesfälle innerhalb einer Woche haben in der Gemeinde Affing Bestürzung und Betroffenheit ausgelöst. Am 11. Juli starb der frühere Bürgermeister Rudi Fuchs, der seit 2020 als normales Mitglied im Gemeinderat saß. Nur wenige Tage später wurde der plötzliche Tod des langjährigen Gemeinderatsmitglieds Georg Engelhard bekannt. Die beiden Verstorbenen hinterlassen große Lücken im Affinger Gemeinderat. Sie müssen nun geschlossen werden.

Bürgermeister Markus Winklhofer zufolge gelingt es bald, die beiden freien Sitze im Gemeinderat wieder zu besetzen. Die doppelte Neubesetzung könnte bereits in der letzten Sitzung vor der Sommerpause am Dienstag, 1. August, klappen. Vorausgesetzt der Gemeinderat stimmt zu. Das gehört zu den notwendigen Formalitäten, ebenso wie die schriftliche Anfrage der Gemeindeverwaltung bei den Kandidatinnen und Kandidaten, die auf den jeweiligen Listen der Kommunalwahl als Nachrücker feststehen.