14 "elektrisierte" AVV-Busse fahren durchs Wittelsbacher Land

Plus Zehn Regionalbuslinien des Augsburger Verkehrsverbunds werden von der Firma Egenberger mit E-Bussen bedient. Für diese gibt es jetzt einen Betriebshof in Ecknach.

Eigentlich sollten sie schon ab dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fahren, wegen Lieferschwierigkeiten wurde es nun Mitte März: Am Aichacher Bahnhof wurden am Donnerstag die ersten Elektrobusse vorgestellt, die für den Augsburger Verkehrsverbund (AVV) durchs Wittelsbacher Land fahren. Die Firma Egenberger aus Thierhaupten (Landkreis Augsburg) bedient die zehn Buslinien des Linienbündels Wittelsbacher Land 02 mit Bussen des Typs eCitaro. Das Busunternehmen hat dafür einen Betriebshof im Aichacher Stadtteil Ecknach eingerichtet.

Für Landrat Klaus Metzger begann mit den 14 Bussen nicht weniger als eine "neue Ära der E-Mobilität im Landkreis", wie er vor Vertretern des AVV, des Kreistags, des Landratsamts, der Firma Egenberger und von Energieversorger Bayernwerk sagte. Das erklärte Ziel des Landkreises sei es, die "grüne Mobilität" weiter voranzubringen, die nicht nur klima-, sondern auch bürgerfreundlich sei. Mit den E-Bussen sänken Schadstoff- und Lärmbelästigung, stellte Metzger fest, und verwies auf die Diskussion in Aichach, wo die großen Busse seit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember 2023 vom Stadtplatz verbannt sind.