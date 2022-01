Aichach-Friedberg

vor 31 Min.

Aichach-Friedberg verzeichnet 242 Corona-Neuinfektionen an einem Tag

Plus Die Infektionszahlen im Wittelsbacher Land steigen am Donnerstag rapide an. Auch am Krankenhaus Friedberg gibt es neue Corona-Fälle.

Von Marina Wagenpfeil

Seit Beginn des Jahres steigen die Corona-Infektionszahlen im Landkreis Aichach-Friedberg - ebenso wie bundesweit - kontinuierlich an. Vor zehn Tagen lag die Zahl derjenigen, die seit März 2020 positiv auf Corona getestet wurden, noch bei 11.580. Am Donnerstag, 13. Januar, meldete das Landratsamt 12.618 Gesamtinfizierte - mehr als 1000 Corona-Fälle mehr. Allein von Mittwoch auf Donnerstag meldete das Gesundheitsamt 242 Neuinfektionen. Dabei handelt es sich um einen der höchsten Anstiege der Infektionszahlen innerhalb eines Tages. Auch am Krankenhaus in Friedberg sind weitere Corona-Fälle entdeckt worden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen