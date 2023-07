Aichach-Friedberg

13:16 Uhr

Am Tag nach dem Orkan: Aufräumarbeiten sind anspruchsvoll – und gefährlich

Dieses Bild aus Handzell zeigt eindrucksvoll, welche Kraft hinter dem Unwetter in der Nacht zum Mittwoch steckte. Der Sturm entwurzelte diese Bäume am Weiherbach nördlich der Mühlenstraße restlos.

Plus Nach dem schweren Unwetter sind Feuerwehren und Bauhöfe im Landkreis weiter gefordert. Angegriffene Bäume stellen Gefahrenherde das. Und wie geht es dem Wald?

Von Josef Abt, Eva Weizenegger Josef Abt, Carmen Jung

Hinter den Feuerwehren im Landkreis Aichach-Friedberg liegen anstrengende Tage und Nächte. Denn nach dem schweren Unwetter mit orkanartigen Böen in der Nacht zum Mittwoch folgten am Nachmittag und Abend weitere Gewitter, die vor allem viel Wasser brachten. Die Folgen hielten sich dennoch in Grenzen. Die Aufräumarbeiten dauern an und fordern vor allem die Bauhöfe – aber auch die Waldbesitzer und Forstleute.

Wasser auf der Fahrbahn wie hier in Mühlhausen (Affing) und kurzfristig überflutete Straßenabschnitte waren an vielen Stellen im Landkreis die Folge des zweiten Unwetters am Mittwoch. Foto: Patrick Huber

Unter dem Strich ist das Wittelsbacher Land mit einem blauen Auge davongekommen. Es gab keine Verletzten, die Sachschäden hielten sich in Grenzen. Die neuen Gewitter sorgten für Wasser auf Fahrbahnen und stellenweise überflutete Straßen. Im Landkreis sind nach Auskunft von Kreisbrandrat Christian Happach etwa eine Handvoll Keller vollgelaufen. Am späten Nachmittag sei vor allem Dasing betroffen gewesen. In Mühlhausen ( Affing) sorgte gegen 22.30 Uhr eine minutenlang heulende Sirene für Aufsehen. Ob sie tatsächlich ein Blitz ausgelöst hatte, wie vermutet wurde, konnte nicht geklärt werden. Laut Feuerwehr handelte es sich um eine unklare technische Ursache. Die Feuerwehr nahm die Sirene schließlich außer Betrieb.

