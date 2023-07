Unwetter: Bäume stürzen um, Altstadtfest evakuiert, Züge blockiert

Im Landkreis richtet das Gewitter in der Nacht sichtbare Schäden an. Zahlreiche Feuerwehren sind über Stunden im Dauereinsatz. Der Bahnverkehr ist beeinträchtigt.

Dem schweren Unwetter in der Nacht zum Mittwoch sind im Landkreis Aichach-Friedberg reihenweise Bäume zum Opfer gefallen. Für die Einsatzkräfte der Feuerwehren waren es herausfordernde Stunden. Immerhin geschahen keine Unfälle, Verletzte gab es im Wittelsbacher Land laut Polizei nicht. Ein 19-Jähriger aus Aichach wurde allerdings bei einem Unfall bei Schrobenhausen verletzt. Es kam zu erheblichen Beeinträchtigungen im Bahnverkehr, die zum Teil noch andauern. Punktuell wurden Stromausfälle registriert.

Das Gewitter war gegen 23.30 Uhr über das Wittelsbacher Land niedergegangen. Bis zu 40 Freiwillige Feuerwehren waren danach laut Kreisbrandrat Christian Happach buchstäblich im Dauereinsatz. Er spricht am Morgen von rund 60 Einsätzen. Die Helferinnen und Helfer versuchten, umgestürzte Bäume, Äste und Gegenstände so schnell wie möglich von den Straßen zu räumen, um Verkehrsbehinderungen zu vermeiden und potenzielle Gefahrenstellen zu entschärfen.

An der alten B300 nahe Ortseinfahrt Ecknach riss das Unwetter ebenfalls Bäume um. Foto: Erich Echter

Insgesamt müssen es noch weitaus mehr Einsätze gewesen sein. Denn viele Betroffene wandten sich direkt an ihre örtliche Feuerwehr. Davon berichtet der kommissarische Aichacher Kommandant Werner Mayer. Allein im Gebiet der Stadt Aichach wusste er von rund 50 Einsätzen. Rund ein Dutzend schlug erst am Morgen auf, als Menschen weitere Schäden entdeckten, wie etwa einen Baum, der quer über einem Auto in einer Hofeinfahrt in der Donauwörther Straße lag.

Gäste des Altstadtfestes harren beim Unwetter in Sporthalle aus

Kreisbrandrat Happach äußert sich am Morgen danach zufrieden mit dem Ablauf. Die Feuerwehren hatten die Lage offenbar gut im Griff. Zu größeren Schäden sei es "Gott sei Dank" nicht gekommen", berichtet Happach, der sich froh zeigte, dass es keine Verletzten gab. In Friedberg konnten die letzten Besucherinnen und Besucher des Altstadtfestes, die das Gewitter überrascht hatte, versorgt werden. Laut Happach wurden 40 Personen spontan in einer Sporthalle untergebracht. Dort konnten sie in Ruhe abwarten, bis sich das Gewitter verzogen hatte.

"Wir mussten das Fest evakuieren", informiert Frank Büschel von der Stadt Friedberg. Auch er ist am Mittwochmorgen erleichtert, dass sich die Unwetterschäden in Grenzen hielten. Es gab zusammen mit Bürgermeister Roland Eichmann eine Lagebesprechung, um einen Überblick über das Ausmaß der Schäden zu bekommen. "Es war eine halbe Stunde, bevor das Fest gegen 0.00 Uhr endete." In den Ständen sei es vereinzelt zu Beschädigungen gekommen. "Planen wurden zerfetzt, Bänke umgeworfen und beschädigt", sagt Büschel. Nun werde nochmals alles kontrolliert, um sicherzugehen, dass keine versteckten Schäden entstanden waren. Auch vonseiten der Stadt ist nichts bekannt, dass Personen zu Schaden gekommen waren.

In Oberneul stürzt ein Baum auf eine Stromleitung und ein Fahrzeug

Markus Bommler, stellvertretender Chef der Polizeiinspektion Aichach, berichtet am Morgen von rund 20 Einsätzen, die die Nachtschicht nach Priorität abarbeitete. Dabei ging es vor allem um die Absicherung von Straßen. Ein Schwerpunkt war der Raum Aichach, wo immer wieder Sirenen zu hören waren. Aber auch in Rehling, in Pöttmes, Petersdorf, Sielenbach, im Raum Schiltberg oder in Affing gab es Einsätze.

Dem kommissarischen Aichacher Kommandanten zufolge waren "so gut wie alle Stadtteile" betroffen. Seine Leute waren zum Teil von Mitternacht bis 10 Uhr morgens unterwegs, um Schäden zu beseitigen. Aber auch Mayer berichtet, die Sachschäden hielten sich in Grenzen. In Oberneul riss ein umstürzender Baum eine Stromleitung ab und landete auf einem Kleintransporter. Dort kam es zu einem Stromausfall.

Zahlreiche Bäume stürzten im Landkreis Aichach-Friedberg bei dem schweren Unwetter in der Nacht zum Mittwoch um. Dieser Baum im Mühlhausen wurde komplett entwurzelt. Foto: Sandro Herold, Feuerwehr Mühlhausen

Ein weiteres Beispiel: Im Affinger Ortsteil Mühlhausen musste die Feuerwehr zwischen Mitternacht und etwa 2.30 Uhr an fünf verschiedene Stellen ausrücken. Laut Jugendwart Sandro Herold, in der Unwetternacht als Gruppenführer im Dienst, war die Mannschaft ebenfalls vor allem damit beschäftigt, umgestürzte Bäume in Mühlhausen, Bergen und Miedering wegzuräumen. Im Ortskern von Mühlhausen zum Beispiel wurde ein Baum komplett entwurzelt. Dabei sei auch die Gehwegeinfassung ausgehoben worden, so Herold.

Im Raum Friedberg fällt ein Baum auf ein fahrendes Fahrzeug

Die Friedberger Polizei, die selbst 17 Einsätze registrierte, meldete mehrere beschädigte Fahrzeuge, die umgestürzte Bäume beschädigt hatten. In einem Fall stürzte ein Baum sogar auf ein Fahrzeug, das gerade unterwegs war. Verletzte gab es auch hier nicht. In Ottmaring kam es offenbar zu einem Stromausfall. Wie die Freiwillige Feuerwehr Ottmaring auf Facebook informiert, war das Feuerwehrhaus von 23.30 bis 2.15 Uhr für Hilfesuchende besetzt. Es wurden kleinere Einsätze abgearbeitet.

Verletzte gab es allerdings in Schrobenhausen zu beklagen. Dort fuhr ein 19-Jähriger aus Aichach laut Polizei gegen 0.15 Uhr auf Höhe des Stadtteils Altenfurt in einen quer über der B300 liegenden Baum. Er wurde ebenso wie seine 16-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt rund 10.000 Euro. Auch hier zersägte die Feuerwehr den Baum und räumte die Straße.

Es ist noch unklar, wann der Bahnverkehr wieder reibungslos möglich ist

In Mering ging am Montagmorgen an der Bahnstrecke Augsburg-München-Ulm für mehrere Stunden nichts mehr. Bahnpendler meldeten sich bereits um 7 Uhr morgens: "Hier steht alles." Wie die Deutsche Bahn mitteilte, werden die Reparaturarbeiten an den Gleisen noch bis in die Abendstunden andauern. Auch die Züge von Go Ahead fallen zwischen München, Augsburg und Ulm aus.

Zu erheblichen Beeinträchtigungen kam es auch auf der Paartalbahn. Pressesprecherin Annette Luckner von der Regiobahn (BRB) berichtet, dass der Zugverkehr nur zum Teil möglich sei. Es lägen mehrere Bäume in den Gleisen, die Oberleitungen müssen überprüft werden, ob sie funktionieren. Die DB Netz müsse nun schauen, dass sie mit den Reparaturen hinterherkomme. Das kann dauern. Denn betroffen ist nicht nur die Paartalbahn, das Unwetter hat großflächig Schäden angerichtet. Am Vormittag erklärte Luckner, es seien keine Prognosen möglich, ab wann der Bahnverkehr wieder reibungslos laufe.