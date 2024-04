Aichach-Friedberg

18:00 Uhr

Bald ist es warm: Die Freibad-Saison steht schon vor der Tür

Es dauert noch eine Weile, bis im Aichacher Freibad so viel los ist wie auf diesem Bild. Eröffnet wird die Saison am 17. Mai.

Plus Bald öffnen die Freibäder in Dasing, Mering und Aichach. Ganz leicht ist der Start in die Saison dieses Jahr nicht. Teilweise werden Eintrittspreise erhöht.

Von Sina Gaisbauer, Sina Gaisbauer, Carmen Jung

Kälte ade, diese Woche locken Temperaturen um die 25-Grad-Marke. Da springen manche Wagemutige schon in Flüsse und Seen, doch wie sieht es mit den Freibädern aus? Ein Überblick über, (reduzierte) Öffnungszeiten, andere Neuerungen und Eintrittspreise zum Start in die Saison in Mering, Dasing und Aichach.

Die Stadt Aichach steht vor der neuen Saison vor einem alten Problem. Es fehlt an Fachkräften. Hauptamtsleiterin Aurelija Igel bedauert: "Wir haben weiterhin das Personalproblem." Deshalb müssen Freibadfans wie im vergangenen Jahr Abstriche bei den Öffnungszeiten in Kauf nehmen. Und die Eröffnung, die in der Regel am 1. Mai erfolgte, schiebt sich erneut nach hinten. Personalprobleme gibt es in Dasing nicht. Dort ist das Bad, im Gegensatz zu Aichach, täglich geöffnet.

