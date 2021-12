Corona: Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg sinkt unter 600

Im Wittelsbacher Land sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz im Vergleich zum Vortag deutlich. Die Fallzahlen liegen aber immer noch über dem bayerischen Durchschnitt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach Friedberg ist gesunken. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Dienstagmorgen einen Wert von 591,0. Am Vortag betrug sie 619,9. Zuletzt lag im Landkreis die Inzidenz am vergangenen Freitag unter 600. In Bayern beträgt der Durchschnittswert am Dienstag nach Angaben des RKI 589,3. Der Bundesdurchschnitt ist mit einem Wert von 442,9 niedriger.

Corona: Die Inzidenzen in den Nachbarlandkreisen des Wittelsbacher Landes

Über dem Bundesdurchschnitt liegt der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen mit einer Inzidenz von 709,1. Etwas niedriger ist dieser Wert im Landkreis Donau-Ries mit 649,9. Auf ähnlichem Niveau bewegen sich die Corona-Fallzahlen im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm mit einem Wert von 632,7. Knapp unter 600 ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Landsberg am Lech mit 596,6. In der Stadt Augsburg wurden in den vergangenen sieben Tagen 504,3 Menschen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner positiv auf das Coronavirus getestet. Die Inzidenz im Landkreis Augsburg beträgt 497,1, im Landkreis Dachau 490,6. Für den Landkreis Fürstenfeldbruck meldete das RKI eine Inzidenz von 449,4.

