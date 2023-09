Aichach-Friedberg

Gesundheitsreform: Auch die Kliniken im Landkreis bangen ums Überleben

Überleben die Kliniken an der Paar die Gesundheitsreform? Die Sorge im Landkreis ist groß.

Plus Bei der Demo in Berlin sind auch die Kliniken an der Paar vertreten. Landrat kritisiert Lauterbach. Kliniken-Geschäftsführer befürchtet weitere Bürokratie.

Von Johann Eibl

Am Mittwoch protestierten Krankenhäuser und deren Beschäftigte für mehr Geld vonseiten des Bundes. Am gleichen Tag beschäftigte sich der Werkausschuss des Kreistages Aichach-Friedberg mit diesem Themenkomplex. Dieser zeitliche Gleichschritt war natürlich Zufall, doch in jedem Fall passend. Dabei kam wiederholt die Verärgerung über die Pläne der Bundesregierung für eine Krankenhausreform zum Ausdruck. Nicht zu überhören war zudem die Sorge darüber, inwieweit die Kliniken an der Paar auf Dauer überlebensfähig sein können.

Ausgangspunkt war ein Schreiben der CSU-Fraktion an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach mit Datum von 4. April 2023. Nun lag den Mitgliedern des Ausschusses die Antwort aus Berlin vor. Und die stieß in Aichach auf herzlich wenig Gegenliebe. Landrat Klaus Metzger ( CSU) empörte sich über die "bodenlose Frechheit" und kritisierte, es seien nur Allgemeinplätze zu lesen. Er fasste seinen Groll so zusammen: "Das ist eigentlich ein Offenbarungseid, es gibt überhaupt keine fundierte Auskunft." Die Krankenhäuser auf dem Land zu erhalten, sei unabdingbar: "Das muss unser gemeinsames Ziel sein."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

