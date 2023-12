Sturm im Landkreis: Stromausfall und umgestürztes Straßenschild

Der Sturm richtet im Landkreis Aichach-Friedberg wenig Schaden an. In zwei Ortsteilen fällt der Strom aus. Die Feuerwehr Kissing ist im Einsatz.

Glimpflicher als befürchtet ist der Sturm in der Nacht auf Freitag in Aichach-Friedberg verlaufen. Dennoch mussten Polizei und Feuerwehr ausrücken. In einigen Haushalte fiel der Strom aus. Das ist die Bilanz.

Das galt für die Einwohnerinnen und Einwohner von Wulfertshausen und Wessiszell. Während im Dasinger Ortsteil der Strom bereits nach 15 Minuten wieder hergestellt war, dauerte der Einsatz in Wulfertshausen etwas länger. Nach rund anderthalb Stunden beendet die Polizeiinspektion Friedberg ihren dortigen Einsatz, dann brannten auch im Friedberger Ortsteil die Lichter wieder. „Es ist insgesamt nicht viel passiert. Es gab keine wirklichen Schäden. Hoffen wir, dass es heute Nacht ähnlich verläuft“, erklärt der stellvertretende Dienststellenleiter Erwin Kalkbrenner.

Sturm in Aichach-Friedberg: Kissinger Feuerwehr rückt aus

Insgesamt musste die Friedberger Polizei viermal in der Nacht ausrücken, unter anderem in Kissing. Dort drohten Blechtafeln auf die Fahrbahn zu stürzen. Gemeinsam mit der Feuerwehr Kissing konnte die Gefahr gebannt werden. Auf dem Friedberger Advent brachte der heftige Wind ein Straßenschild zu Fall. Es befanden sich aber keine Personen in der Nähe. Kalkbrenner: „Es war vergleichsweise ruhig. Dennoch sollte man vorsichtig sein, auch wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Eine starke Windböe ist nicht zu unterschätzen.“

Größere Schäden als der Sturm richtete vor rund drei Wochen der heftige Schneefall im Wittelsbacher Land an. Mehr als 20 Unfälle mit einem Schaden von rund 70.000 Euro meldet die Friedberger Polizei nach den heftigen Schneefällen in der Nacht zum Samstag. Ein ähnliches Bild ergab sich auch im Landkreis-Norden, wo die Polizeiinspektion Aichach zu zahlreichen kleinen Unfällen mit einer insgesamt fünfstelligen Schadenssumme ausrücken musste. (sry-)