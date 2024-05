Aichach-Friedberg

18:00 Uhr

Tourismus in Aichach-Friedberg legt zu – und hängt doch hinterher

Plus Die Übernachtungszahlen im Kreis Aichach-Friedberg erholen sich langsam von der Pandemie. Die Werte von davor liegen aber in weiter Ferne – was an mehreren Faktoren liegt.

Von Dominik Durner

Es gibt das Sisi-Schloss in Unterwittelsbach, das Wittelsbacher Schloss in Friedberg, ab 2025 dann "Hofis Erlebnispark" – aber eben kein Legoland, keinen Ammersee und keine S-Bahn nach München: Der Landkreis Aichach-Friedberg fristet im Vergleich zu anderen, zum Teil angrenzenden, Landkreisen ein eher unscheinbares touristisches Dasein. Die Übernachtungszahlen steigen zwar wieder, erreichten aber auch 2023 noch nicht annähernd das einstige Niveau. Aber es tut sich etwas.

"Wir stecken im Landkreis Aichach-Friedberg in einer schwierigen Situation", sagt Götz Beck, Geschäftsführer der Regio Augsburg Tourismus. Das gastronomische Angebot erschwere etwa den touristischen Stand: "Vielerorts wurden Öffnungszeiten reduziert oder Gaststätten gar ganz geschlossen." Außerdem seien – vor einigen Jahren – Impulsgeber wie die Erlebniswelt "Bayerischer Hiasl" auf Gut Mergenthau oder die Western City in Dasing weggebrochen: "Wir sind keine touristische Region, das hat sich erst in den vergangenen 15, 20 Jahren entwickelt."

