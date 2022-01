Aichach-Friedberg

18:30 Uhr

Von Corona-Ausbruch betroffener Patient stirbt im Aichacher Krankenhaus

Plus Nach derzeitigem Stand sind elf Mitarbeiter und zehn Patienten einer Station im Krankenhaus Friedberg positiv auf Corona getestet worden. Einer von ihnen ist nun verstorben.

Von Marina Wagenpfeil

Die Zahl der vom Corona-Ausbruch auf einer Station im Friedberger Krankenhaus betroffenen Personen steigt weiter an. Am Montag meldete das Landratsamt, dass inzwischen elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie zehn Patienten positiv auf Corona getestet wurden. Am Freitag waren es noch jeweils zwei Betroffene weniger. Schlechte Nachrichten kamen außerdem aus dem Krankenhaus in Aichach, wohin die Patienten nach dem Feststellen der Corona-Infektion verlegt wurden: Einer der Patienten ist Ende vergangener Woche verstorben.

