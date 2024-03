Aichach-Friedberg

06:30 Uhr

Wo passieren im Landkreis die meisten Unfälle und was wird dagegen getan?

Plus Die Unfallkommission legt Zahlen vor, wo es in Aichach-Friedberg am häufigsten kracht, was dagegen unternommen wird und welche Straßenbaustellen anstehen.

Von Nicole Simüller

Wo häufen sich Unfälle im Landkreis Aichach-Friedberg? Was kann dagegen unternommen werden? Fragen wie diesen widmet sich die Unfallkommission im Landkreis. Einen Überblick über alte und neue Unfallschwerpunkte im Wittelsbacher Land präsentierte Thomas Kornek vom Staatlichen Bauamt, Vorsitzender der Unfallkommission und seit 2023 Gebietsinspektor, vor zahlreichen Kommissionsmitgliedern von Polizei, Staatlichem Bauamt, Landratsamt und Straßenmeisterei. Auch der Zeitplan für die kommenden Straßenbaustellen im Landkreis wurde in Aichach vorgestellt.

Landrat Klaus Metzger unterstrich, dass es vor allem auf die Fahrer selbst ankomme. Mit Straßenbauarbeiten werde darüber hinaus versucht, Unfälle zu reduzieren und die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Es gehe nicht darum, Landschaft zu versiegeln. Markus Kreitmeier, stellvertretender Leiter des Staatlichen Bauamts, wies darauf hin, dass der Freistaat inzwischen deutlich mehr Geld als früher für den Straßenbau zur Verfügung stelle. Einiges davon fließt heuer in den Landkreis.

