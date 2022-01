Zahl der Corona-Impfungen in Aichach-Friedberg steigt wieder

Plus Nach einer Impfflaute rund um den Jahreswechsel wurden nun wieder mehr Impfungen durchgeführt. Der Corona-Ausbruch in Friedberg bleibt unverändert.

Nachdem sich zum Jahreswechsel das Impftempo etwas verringert hatte und nur etwas mehr als 5000 Impfungen durchgeführt wurden, steigt die Zahl der Corona-Impfungen im Landkreis Aichach-Friedberg nun wieder. Wie das Landratsamt mitteilt, wurden zwischen dem 6. und 13. Januar 6443 Menschen geimpft. Davon waren 624 Erstimpfungen, 983 wurden zum zweiten Mal gegen Corona geimpft. Der weiterhin größte Anteil geht auf die Auffrischungsimpfungen zurück (4836). Doch auch die Infektionszahlen haben in dieser Woche rapide zugelegt.