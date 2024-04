Polizeiinspektion in Aichach bekommt Verstärkung: Was bringt das?

Die Aichacher Polizei kann sich auf mehr Personal freuen. Bis 2025 sind sechs Stellen vorgesehen. Polizei-Chef Jakob erklärt, wofür sie gebraucht werden.

Die Polizeiinspektionen in Aichach und Friedberg bekommen Verstärkung. Insgesamt 15 zusätzliche Stellen sind vorgesehen, sechs davon werden in Aichach geschaffen. Wie wichtig ist zusätzliches Personal? Das wollte unsere Redaktion vom Aichacher Inspektionsleiter Michael Jakob wissen.

Michael Jakob ist Leiter der Polizeiinspektion Aichach. Foto: Polizeipräsidium Schwaben Nord

Das Polizeipräsidium Schwaben Nord hat vergangene Woche den personellen Zuwachs bekannt gegeben. Damit wird das Konzept "Die Bayerische Polizei 2025" von 2020 umgesetzt. Die Inspektionen müssen sich noch ein wenig gedulden, bis zusätzliches Personal vor Ort ankommt. Michael Jakob geht davon aus, dass das ab 2025 der Fall sein wird. Die nun zugesprochenen Stellen können abhängig von der Anzahl der Einstellungen besetzt werden. Diese sei in den vergangenen Jahren stets nach oben gegangen, sagt Jakob.

Aichachs Polizei-Chef spricht von einer "deutlichen Stärkung"

Ein erster kleiner Schritt zur "Polizei 2025" ist in Aichach schon realisiert. Zunächst gab es hier eine Sollstärke von 47 Beamten. Als Jakob die Inspektionsleitung in Aichach im Sommer 2021 antrat, standen 49 Beamte auf dem Papier. In Zukunft sollen es 55 sein. Er spricht von einer schönen Sache. Das sei "eine deutliche Anhebung der Soll-Stellen. "Da beschweren wir uns sicher nicht", sagt Jakob.

Der Polizei-Chef spricht von einer "deutlich wahrnehmbaren Stärkung für uns", über die man sehr froh sei. Zwar gibt es Faktoren wie Teilzeit oder Elternzeit, die sich schwer einschätzen ließen. Aber das Stellen-Plus wird nach Jakobs Einschätzung trotzdem spürbar sein und nicht von etwaigen Überstunden aufgefressen. Diese gebe es zwar, sie seien aber nicht problematisch, versichert Jakob.

Jakob zufolge kann die Polizeiinspektion Aichach aktuell alle Anforderungen und Aufgaben erfüllen. Mit zusätzlichem Personal aber sei es möglich, zusätzlich Schwerpunkte zu setzen und noch mehr in Bereiche zu investieren, in denen es Bedarf gebe. Jakob nennt als Beispiele, mehr sichtbar zu sein auf den Straßen und mehr Bürgerkontakt zu pflegen. "Das ist es, was wir wollen", sagt er.

