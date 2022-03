28-Jähriger ergaunert mit Betrugsmasche Geld von Discounter

Plus Der Angeklagte gibt angeblich gekaufte Waren in Filialen seines Arbeitgebers zurück und lässt sich das Geld erstatten. Ein Arbeitskollege ist sein Komplize.

Eine raffinierte Betrugsmasche hatte sich ein 28-Jähriger aus München ausgedacht. Zusammen mit einem Arbeitskollegen ergaunerte er damit Ende 2020 bei seinem Arbeitgeber, einem Discounter, innerhalb von etwa zwei Wochen rund 750 Euro. In einer Filiale im Süden des Landkreises Aichach-Friedberg, wo er die Masche ebenfalls durchziehen wollte, fiel der 28-Jährige einem Ladendetektiv auf. Die Quittung war ein Strafbefehl wegen Betrugs und versuchten Betrugs über eine neunmonatige Bewährungsstrafe sowie 2000 Euro Geldstrafe. Weil er dagegen Einspruch einlegte, stand der 28-Jährige jetzt in Aichach vor Gericht.