Blitzermarathon 2022: Hier wird am Donnerstag in Aichach-Friedberg geblitzt

Europaweite Aktion gegen Raser: Ab 6 Uhr am 24. März wird für 24 Stunden an zahlreichen Messstellen geblitzt. Hier gibt es die Standorte im Wittelsbacher Land auf einen Blick.

Bei rund einem Viertel der Verkehrstoten in Bayern ist eine zu hohe Geschwindigkeit die Hauptursache für den Verkehrsunfall gewesen. In Aichach-Friedberg ist der Anteil sogar noch größer. "Zu schnelles Fahren ist der Killer Nummer eins auf unseren Straßen", sagt Thomas Schmid, Verkehrssachbearbeiter bei der Polizei Aichach und Mitglied der Unfallkommission. Der Blitzermarathon, der 2022 bereits zum neunten Mal in Bayern stattfindet, soll die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer "wachrütteln", so Bayerns Innenminister Joachim Herrmann ( CSU). Deshalb wurden im Vorfeld auch die Standorte der Blitzer bekannt gegeben.

Geblitzt wird von Donnerstag, 24. März, 6 Uhr, bis zum Freitag, 25. März, 6 Uhr, im Rahmen des europaweiten Speedmarathons, der vom europäischen Verkehrspolizei-Netzwerk Roadpol koordiniert wird. Insgesamt rund 1800 Polizistinnen und Polizisten sowie etwa 50 Bedienstete der Gemeinden und Zweckverbände der kommunalen Verkehrsüberwachung kontrollieren die Geschwindigkeit an rund 2100 möglichen Messstellen in ganz Bayern. Schwerpunkt der Geschwindigkeitsmessungen sind Landstraßen. Elf Blitzer werden dabei auch im Landkreis Aichach-Friedberg aufgebaut.

Hier stehen 2022 die Blitzer im Landkreis Aichach-Friedberg

Affing , Staatsstraße 2381, außerorts, Tempo 80

, 2381, außerorts, Tempo 80 Aichach , B300 zwischen Kühbach Süd und Aichach Nord, außerorts, Tempo 80

, zwischen Kühbach Süd und Nord, außerorts, Tempo 80 Aichach , Münchner Straße , innerorts, Tempo 50

, , innerorts, Tempo 50 Aindling , Staatsstraße 2035, zwischen Katzenthal und Weichenberg, außerorts, Tempo 100

, 2035, zwischen Katzenthal und Weichenberg, außerorts, Tempo 100 Dasing , Kreisstraße AIC10, Wessiszeller Straße, innerorts, Tempo 50

, AIC10, Wessiszeller Straße, innerorts, Tempo 50 Kissing , Münchner Straße , innerorts, Tempo 50

, , innerorts, Tempo 50 Kissing / Ottmaring , Kreisstraße AIC12, zwischen Kissing und Ottmaring , außerorts, Tempo 80

, AIC12, zwischen und , außerorts, Tempo 80 Petersdorf , Staatsstraße 2035, außerorts, Tempo 80

, 2035, außerorts, Tempo 80 Rehling , Unterach, An der Lechleite, innerorts, Tempo 50

, Unterach, An der Lechleite, innerorts, Tempo 50 Ried , Staatsstraße 2052, außerorts, Tempo 100

, 2052, außerorts, Tempo 100 Schiltberg , Kreisstraße AIC2, außerorts Tempo 70

Außerdem sind auf der B2 und der B300 auch zivile Dienstfahrzeuge unterwegs, die die Geschwindigkeit messen.

Auch beim letzten Blitzermarathon am 21. April hatte das Innenministerium vorab die Messstellen veröffentlicht. Trotzdem wurde bei 7036 Fahrerinnen und Fahrern eine zu hohe Geschwindigkeit gemessen. Die höchste Überschreitung wurde 2021 bei einem Motorradfahrer nahe Bubesheim erfasst: Statt erlaubter 100 fuhrt der Mann 231 km/h. (mit AZ)

