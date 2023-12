72-jähriger Autofahrer gerät auf B300 bei Kühbach in Gegenverkehr

Auf der Bundesstraße B300 bei Kühbach kommt es zu einem Unfall. Ein 72-Jähriger gerät mit seinem Auto in den Gegenverkehr und streift einen Lastwagen.

Ein 72-jähriger Autofahrer ist auf der Bundesstraße B300 bei Kühbach in den Gegenverkehr geraten. Wie die Aichacher Polizei am Donnerstagnachmittag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Mittwoch gegen 14.45 Uhr.

Der Fahrer war von Aichach in Richtung Schrobenhausen unterwegs. Laut Polizei kam er kurz vor der Landkreisgrenze vermutlich aus gesundheitlichen Gründen in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender Lastwagenfahrer konnte dem Auto noch ausweichen. Dieses streifte den Lastwagen nur noch leicht.

Unfall auf B300 bei Kühbach: Auto muss abgeschleppt werden

Der Autofahrer blieb unverletzt. Nach Angaben der Polizei wollte er sich aufgrund des Unwohlseins, das zu dem Verkehrsunfall geführt hatte, selbst in ärztliche Behandlung begeben. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden im dreistelligen Bereich an den Fahrzeugen. Das Auto musste abgeschleppt werden. (nsi)