22:29 Uhr

Adelzhausen glückt Generalprobe Lokalsport

BCA schlägt Dasing dank eines Neuzugangs. Bei Aindling kommt das Beste zum Schluss.

Die Bezirksliga-Fußball aus dem Landkreis-Norden überzeugten zum Großteil in ihren Generalproben vor dem Ligastart am kommenden Wochenende.

TSV Friedberg – FC Affing 3:3

Die Affinger gingen nach 17 Minuten durch Neuzugang Max Schacherl in Führung. Marko Mladenovic erzielte den Ausgleich und Marcel Pietruska brachte den Kreisligisten per Elfmeter sogar in Front. Mit dem Halbzeitpfiff war erneut Schacherl erfolgreich. Auch in Halbzeit zwei ging es hin und her. Als Erstes traf diesmal Friedberg in Person von Pietruska. Der FCA drängte auf den Ausgleich und hatte Glück, dass die Friedberger ihre Konter nicht zielbringend zu Ende spielten. So war es Torjäger Nino Kindermann, der kurz vor Schluss das Remis perfekt machte. Die Affinger sind als einziger Bezirksligist im nördlichen Landkreis am Mittwoch im Toto-Pokal in Hörzhausen im Einsatz. (pkl)

TSV Aindling – FC Stätzling 3:1

Das Beste kommt ganz zum Schluss. So könnte man die Aindlinger Leistung im fünften und letzten Testspiel in diesem Sommer einstufen. Genau eine Woche vor dem Punktspielstart in der Bezirksliga Nord bezwang der TSV den FC Stätzling, der ebenfalls aus der Landesliga Südwest absteigen musste, mit 3:1 Toren. Maximilian Heiß brachte die Gäste vor der Pause in Führung, nach dem Wechsel der Seiten sorgte Thomas Kubina für den Ausgleich. Am Ende trafen auch noch Alexander Lammer und Moritz Buchhart. Bemerkenswert war aufseiten der Sieger die Tatsache, dass durch die vielen Wechsel während der 90 Minuten, kein Bruch entstand. In dieser Woche steht im Aindlinger Lager vor dem Auftakt am Freitag in Ecknach nur Training an. (jeb)

Adelzhausen – TSV Dasing 1:0

Gut aus der Affäre zog sich der Kreisklassist TSV Dasing beim Bezirksligisten am Römerweg. Für die Eggle-Elf war der Heimauftritt zum Abschluss des Jubiläumswochenendes die Generalprobe vor dem Bezirksligastart. „Es war ein guter Test, denn die Dasinger haben es uns sehr schwer gemacht und die Räume immer wieder gut zugestellt“, war Peter Eggle mit dem Ergebnis zufrieden. Die Dasinger waren nach drei Minuten noch nicht richtig im Spiel, da konnte BCA-Neuzugang Maximilian Ettner den feinen Pass von Jürgen Lichtenstern mit einem Flachschuss zum 1:0-Siegtreffer verwerten. Danach entwickelte sich eine flotte Partie. Der Kreisklassist vergab die Chance auf den Ausgleich nach 72. Minuten, als Robin Treffler mit einem Strafstoß an Torhüter Michael Fottner scheiterte. Fottner wehrte auch den Nachschuss von Treffler mit einer Glanzparade ab. Im Gegenzug hatte Dominik Müller mit einem Pfostenknaller Pech. (r.r)

VfL Ecknach – Kissinger SC 3:1

Eine erfolgreiche Generalprobe legte der VfL Ecknach im Landkreisderby gegen den Süd-Bezirksligisten Kissinger SC hin. Schon nach neun Minuten eröffnete Mittelfeldspieler Michael Eibel den Torreigen. Kurz nach der Pause glich Kissings Marius Horak aus (53.). Nur sechs Minuten später brachte Spielertrainer Daniel Framberger seine Farben erneut in Führung. Tobias Jusczak machte in der 88. Spielminute alles klar. (AN)

Themen Folgen