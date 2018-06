Affing II macht Sielenbach den Garaus

21:22 Uhr

FCA-Reserve gewinnt das Kellerduell und hält die Liga. Im Gegenzug muss der TSV runter in A-Klasse. Auch Klingen verliert und muss nun in die Relegation.

Von Reinhold Rummel

Der Haken ist nun dran, an der Spielsaison 2017/18 in der Kreisklasse Aichach – in die Verlängerung geht lediglich der TSV Dasing als Tabellenzweiter, der am Mittwoch auf der Sportanlage des SSV Alsmoos-Petersdorf auf den Zweiten der Neuburger Kreisklasse, den SV Echsheim-Reicherstein um 18:30 Uhr treffen wird. Die Wanderfreunde Klingen bestreiten die Abstiegsrelegation und werden voraussichtlich am Sonntag gegen den A-Klassen-Zweiten TSV Weilach antreten.

TSVFriedberg – Gundelsdorf 5:1

Schon zum Anpfiff war man in Friedberg in Feierlaune, da die zweite Garnitur den Meistertitel mit einem 5:0-Sieg über Gundelsdorf perfekt machte. Valentin Enderle hatte anschließend einen guten Lauf und erzielte drei Treffer für die Friedberger. Florian Haug und Bedad Salihovic sorgten für den klaren Heimsieg, nachdem Christopher Näder für die Gäste vor dem Wechsel noch zum zwischenzeitlichen 1:1 ausgleichen konnte.

Tore 1:0 Enderle (25.) 1:1 Näder (39.) 2:1 Enderle (43.) 3:1 Haug (70.) 4:1 Enderle (75.) 5:1 Salihovic Zuschauer 100

TSV Sielenbach – Affing II 1:3

Affings Feuerwehrmann Gerhard Schroll konnte mit seinem Team von der Schippe springen – 3:1 siegte man beim Mitkonkurrenten TSV Sielenbach. „Das war eine gute Vorstellung von uns und wir haben verdient diesen Erfolg eingesammelt“, sprach FCA-Spartenleiter Martin Berchenbreiter, während beim TSV Sielenbach Tristesse angesagt war. Florian Hirsch erzielte die Führung, die Sebastian Ströhl nach einem weiten Einwurf auf 2:0 vor dem Seitenwechsel ausbaute. Hoffnung keimte beim TSV Sielenbach auf, als Georg Schweiger mit Unterstützung des Affingers Elias Stockinger zum 1:2 verkürzen konnte. Affing blieb aber am Drücker, und Florian Hirsch machte nach einem Eckball von Markus Klein mit einem strammen Volleyschuss alles klar. Affing jubelte – Sielenbach kauerte geknickt auf dem grünen Rasen.

Tore 0:1 Hirsch (14.) 0:2 Ströhl (24.) 1:2 Schweiger (56.) 1:3 Hirsch (77.) Zuschauer 140

SC Oberbernbach – SV Ried 1:4

Alles, was Oberbernbach zuletzt auszeichnete, ließ man gegen den abstiegsgefährdeten SV Ried gänzlich missen. Zwar führte man durch einen Treffer von Martin Miesl schnell mit 1:0, dann aber kam der Gast. „Wir haben endlich gnadenlos unsere Chancen genutzt“, jubelte SVR-Co-Spielertrainer Michael Meisetschläger nach dem gelungenen Coup zum Saisonfinale. „Einfach toll, dass wir uns noch retten konnten.“ Den Rückstand drehten Michael Kiser und Spielertrainer Dominik Koch mit zwei Toren. Für Großmann war die Schlüsselszene die Rote Karte gegen Afoda Fadel. Ried nutzte nun die sich bietenden Räume, und Holzmann erhöhte zum 4:1-Endstand.

Tore 1:0 Niesl (12.) 1:1 Kiser (14.) 1:2 Koch (19.) 1:3 Koch (71.) 1:4 Holzmann

WF Klingen – SC Mühlried 2:5

„Mühlried hat einfach eine starke Partie abgeliefert und uns einfach nichts geschenkt“, fasste Jochen Mangold die Heimniederlage zusammen. Enttäuscht lagen die Wanderfreunde Spieler am Ende auf dem grünen Geläuf, „aber wir haben noch eine Chance in der Relegation“, feuerte er die Mannschaft sofort wieder an, „denn bisher haben wir eine ganz starke Rückrunde gespielt.“ Marco Rechenauer erzielte die Führung, die Stefan Jocham auf 2:0 ausbaute. Andreas Jäger konnte vor dem Wechsel auf 1:2 verkürzen, aber erneut Rechenauer ließ Mühlried zum 3:1 jubeln. Als Daniel Kaleja im Strafraum Stefan Jocham foulte, verwandelte Tobias Stephan den Strafstoß zum 4:1. Frank Lasnig brachte Klingen nach einer Altmann-Ecke noch auf 2:4 heran, aber Stefan Jocham setzte den Endstand zum 5:2-Sieg für Mühlried.

Tore 0:1 Rechenauer (20.) 0:2 Jocham (32.) 1:2 Jäger (34.) 1:3 Rechenauer (60.) 1:4 Stephan (73.) 2:4 Lasnig (78.) 2:5 Jocham (83.) Zuschauer 120

DJKGebenhofen – Dasing 1:0

Die Miok-Elf revanchierte sich für die 0:9-Vorrundenpleite.

Tor 1:0 Bachmeir (62.) Zuschauer 80

TSV Kühbach – Inchenhofen 1:3

Bei Torhüter Wollesack konnten sich die Kühbacher bedanken, dass die Niederlage nicht höher ausfiel.

Tore 0:1 Bichler (17.) 1:1 Hell (31.) 1:2 Landsbeck (52.) 1:3 Landsbeck (61.) Zuschauer 150

(80.) Rot Afoda (52. SCO) Zuschauer 80

DJK Stotzard – BC Aresing 2:6

Gegen die ersatzgeschwächte Heimelf hatte Aresing leichtes Spiel.

Tore 0:1 Kutscherauer (20.) 0:2 Zeitlmair (44.) 0:3 Zach (68.) 0:4 Zach (70.) 0:5 Höß (75.) 1:5 Schwegler (80.) 2:5 Braun (83.) 2:6 Höß (90.) Gelb-Rot Higl (DJK 89.) Zuschauer 80

