Reicht es für den Titel? So blicken heimische Fußballer auf die EM 2021

Plus Die Fußball-Europameisterschaft beginnt am Freitag. Heimische Kicker erzählen, was sie von Jogi Löws Truppe erwarteten und wie sie das Turnier verfolgen.

Von Johann Eibl

Eigentlich hätten die Fußballer schon vergangenes Jahr ihren Europameister ausgespielt. Aufgrund der Corona-Pandemie findet das Turnier aber erst diesen Sommer statt. Am Freitag geht es mit der Partie Türkei gegen Italien in Rom los. Die deutsche Nationalmannschaft steigt am Dienstag in das Turnier ein. Wie die heimischen Fußballer das umstrittene Turnier sehen, wie groß die Vorfreude ist und was sie der Mannschaft von Trainer Jogi Löw zutrauen.

