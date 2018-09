Bringt der erste Sieg Adelzhausen ins Rollen?

21:23 Uhr

Der BC Adelzhausen durfte am Sonntag endlich wieder Jubeln. Von links: Wolfgang Klar, Michael Albustin (beim Kopfball) und Georg Götz wollen nun am kommenden Wochenende in Affing nachlegen und den zweiten Sieg der Saison einfahren.

Der BCA will nach dem ersten Dreier in dieser Bezirksligasaison zum Nachlegen nach Affing fahren. Hollenbach macht’s wie das Eichhörnchen.

Von Johann Eibl

Fußball ist bisweilen ein echtes Geduldsspiel. Da kann es schon mal vorkommen, dass man arg lange auf das ersehnte Erfolgserlebnis warten muss. In der Bezirksliga Nord dürfen bei dem Thema zwei Vereine aus dem nördlichen Teil des Landkreises besonders gut mitreden. Der VfL Ecknach konnte in den ersten sieben Partien keinen Sieg einfahren, in Thannhausen platzte vor einer Woche der Knoten. Noch länger zog sich die Durststrecke des BC Adelzhausen hin. Am Römerweg durfte man erst an diesem Sonntag einen dreifachen Punktgewinn feiern, zuvor waren nicht weniger als acht Anläufe vergebens geblieben.

Mit einem Sieg tut man nicht allein dem Konto in der Tabelle was Gutes, er wirkt sich auch auf die Stimmung im Team und im Umfeld positiv aus. Das kann durchaus die Basis für einen weiteren Erfolg darstellen, wie es der VfL Ecknach am Sonntag zeigte. Nach dem 2:1 gegen Altenmünster konnte die Mannschaft erstmalig seit Wochen die Abstiegsränge in Richtung Mittelfeld verlassen. Und das ohne Spielertrainer Daniel Framberger, der nach seiner Rot-Sperre zweimal zum Zuschauen verurteilt ist.

Am Römerweg in Adelzhausen hat man schon beinahe gar nicht mehr gewusst, wie es sich anfühlt, als Gewinner den Rasen zu verlassen. Zuvor war das im Jahr 2018 erst ein einziges Mal der Fall gewesen, beim 2:1 am 12. Mai gegen das Team zwei des TSV Rain. Umso größer war nun die Freude nach dem 3:1 über Donaumünster-Erlingshofen. „Das war eminent wichtig“, versicherte nach dem Schlusspfiff Jürgen Dumbs, der Abteilungsleiter, und verspürte gleich Appetit auf eine Zugabe in einer Woche: „Nun müssen wir auswärts nachlegen. In Affing, das wird eine interessante Aufgabe.“

Sichere Trainerstühle

Weder Ecknach noch Adelzhausen sind bekannt dafür, dass dort die Trainerstühle allzu schnell zu Schleudersitzen werden. Doch wären die Negativerlebnisse zum Dauerzustand geworden, wäre wohl über die sportlichen Chefs debattiert worden. Jetzt dürfen die aufatmen. Daher erklärte Peter Eggle (BCA) am Sonntagabend: „Mir fällt ein ganz großer Brocken vom Herzen. Ich will gar nicht nachdenken, wenn wir das heute nicht gezogen hätten. Einfach toll, wie Müller und das ganze Team sich heute diesen Erfolg erkämpft haben.“ Ewald Gebauer, der Trainer der Gäste, sprach einen anderen Aspekt an, aus seiner Sicht sicher verständlich: „Der Elfmeter war ein absoluter Witz. So etwas kann man einfach nicht pfeifen.“ Die Kritik galt der Szene, mit der Adelzhausen per Elfmeter zum 1:1 kam. Der Schiri, der für diese Entscheidung zuständig war, leitet auch Spiele zwei Etagen höher in der Bayernliga.

Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Dieser alte Spruch trifft auch auf den TSV Hollenbach zu. Aus den letzten fünf Partien sprangen lediglich drei Pünktchen raus. Das 2:2 vor einer Woche gegen Adelzhausen kam einer Niederlage gleich, das 0:0 am Freitag in Gersthofen eher einem Sieg; schließlich schielt der Gastgeber in Richtung Landesliga. Bei Hollenbach hapert es im Angriff, neun Treffer in neun Auftritten deuten auf Defizite hin. Umso sicherer steht die Abwehr, die sich erst 13 Mal bezwingen ließ. Wie meinte Klaus Assum, der Fußballchef in Gersthofen, am Freitagabend: „Gegen eine Mannschaft, die mit zwei Viererketten hinten drin steht, ist es halt schwer.“ Diese Taktik, für die sich die Gäste da entschieden, erscheint nicht sonderlich originell. Doch entscheidend ist im Fußball allemal das Resultat. Und dieses torlose Remis konnte sich sehen lassen.

