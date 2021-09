A-Klasse: Obergriesbach geht in Sielenbach unter, Friedberg spielt remis

Plus Obergriesbach gerät in Sielenbach böse unter die Räder. Der TSV Friedberg II und der FC Laimering trennen sich mit einem 1:1, Echsheimer Spiel wird abgesagt.

Während der TSV Friedberg II einen Achtungserfolg verbuchen kann, hat Obergriesbach in Sielenbach keine Chance. ein Streufzug durch die A-Klassen: