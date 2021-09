Dramatische Schlussphase: Spitzenreiter Ecknach stürzt in Meitingen

Plus Ecknach verliert kurz vor Ende in Meitingen - es ist die erste Saison-Niederlage. Aindling schlägt Mertingen spektakulär, Pöttmes gelingt der Befreiungsschlag.

Spannung pur bekamen die Zuschauer am Wochenende in Aindling geboten. Während der TSV hier die Oberhand behielt, ging der VfL Ecknach seit Langem wieder als Verlierer vom Platz.