Klingen unterliegt im Familienduell in Inchenhofen Lokalsport

Klingens Trainer Frank Lasnig verliert in Inchenhofen. Der TSV Dasing setzt sich gegen die DJK Stotzard klar mit 5:1 durch. Hitziges Duell in Affing.

Von Reinhold Rummel

Mühlried gewann am Sonntag in der Kreisklasse Aichach in Kühbach, Affing II und Gundelsdorf trennten sich ohne Sieger.

TSV Inchenhofen – WF Klingen 4:2

Von einem unterhaltsamen Spiel berichtete TSV-Abteilungsleiter Oliver Oberndorfer, bei dem das Vater-Sohn-Duell der Lasnigs stattfand. Während der Senior zweimal traf, holte sich der Junior Gelb-Rot ab. Als Mann des Spiels durfte sich Andreas Manhard mit drei Treffern feiern lassen. Der aushilfsweise reaktivierte Ex-Coach Michael Wenczel verletzte sich am Knie und musste ausgewechselt werden (19.). Eine Minute später sorgte Manhard für die 1:0-Führung. Für die Gäste traf Jonas Altmann Aluminium. Mit dem Pausenpfiff erhöhte Manhard auf 2:0. Marco Bergmair brachte im eigenen Strafraum einen Stürmer zu Fall. Den Elfmeter verwandelte Frank Lasnig zum 1:2. Er war es auch, der das 2:2 besorgte. Die erneute Führung für die Leahada erzielte Marco Schnürer. Mario Lasnig fing sich in der letzten Minute die Ampelkarte nach wiederholtem Foulspiel ein. In der gleichen Minute setzte Manhard mit seinem dritten Treffer den Schlusspunkt. „Ein verdienter Sieg, der an die alten Zeiten von Torjäger Andreas Manhard erinnert“, so Oberndorfer, „damals noch als Mitspieler von mir selbst“.

Tore 1:0 Manhard (19.), 2:0 Manhard (44.), 2:1 Frank Lasnig (55.), 2:2 Frank Lasnig (72.), 3:2 Schnürer (77.), 4:2 Manhard (90.) Gelb-Rot Mario Lasnig (90.) Zuschauer 100.

DJK Gebenhofen – SV Ried 3:1

Für DJK-Pressesprecher Sigi Haas war der Heimerfolg der Aumiller-Elf hochverdient: „Unsere Mannschaft hat in das Spiel viel mehr investiert.“ Lukas Eikelmann ließ Torhüter Hetzer keine Chance. Philipp Bachmeir spielte in den Lauf von Raphael Pavle, der ausglich. Über Dauber und Bachmeir lief der Angriff und Dominik Menzinger hatte keine Mühe beim 2:1. Dazwischen hatten Bachmeir und Lindermeir auf Gebenhofener Seite mit Pfosten- und Lattenkrachern Pech. Für die endgültige Entscheidung sorgte Alex Dauber.

Tore 0:1 Eikelmann (10.), 1:1 Pavle (62.), 2:1 Menzinger (69.), 3:1 Dauber (75.) Zuschauer 130.

TSV Kühbach – SV Mühlried 0:3

„Wir haben knapp 60 Minuten mithalten können“, so TSV-Pressesprecher Thomas Hutter. „Wir haben die besten Möglichkeiten liegen gelassen.“ Julian Berger traf zum 1:0, dem Yunus Halici den zweiten Treffer folgen ließ. „Da war dann auf unserer Seite die Luft raus“, so Thomas Hutter. Mühlried legte in der Schlussminute noch den dritten Treffer durch Stefan Jocham nach.

Tore 0:1 Berger (74.), 0:2 Halici (79.), 0:3 Jocham (90.) Zuschauer 170.

Oberbernbach – Wulfertsh. 3:2

Zufrieden mit dem Heimerfolg zeigte sich SCO-Abteilungsleiter Hüseyin Dagdelen: „Das war eine gute Vorstellung.“ Vom Neuling aus Wulfertshausen war er enttäuscht. Wenig erfreut war Dagdelen kurz vor dem Spielende, als sich Spielertrainer Aydin Güner zu einer Tätlichkeit hinreißen ließ. Beim Stande von 3:0 für Oberbernbach provozierte der soeben eingewechselte Daniel Meyer den Oberbernbacher Coach, der den Gästespieler in das Wadenbein trat – Schiedsrichter Siegfreid Huber zeigte Güner dafür die Rote Karte. „Das war klar unnötig“, so Hüseyin Dagdelen. Für die Pausenführung sorgten Fadel Afoda und Rifat Subasi. Güner erhöhte auf 3:0 und hatte zuvor noch Pech mit zwei Pfostenknaller. Zudem scheiterte Christoph Kratzenberger am starken Schlussmann der Gäste.

Tore 1:0 Afoda (30.), 2:0 Subasi (42.), 3:0 Güner (63.), 3:1 Wolf (72.), 3:2 Meyer (90.) Rot Güner (73. SCO) Zuschauer 120.

FC Affing II – FC Gundelsdorf 1:1

Von einer sehr hitzig geführten Partie sprach Kevin Oehler vom FC Affing: „Da wurde sehr viel unnötige Unruhe vom Spielfeldrand hineingetragen.“ Seine Truppe bestimmte über weite Strecken das Geschehen. Julian Lechner schob den Ball flach zur Affinger Führung ein. Danach vergaben Nikolaus Meier, Marcus Klein und Johannes Stegmair beste Chancen. Einen Flugball drückte Christoph Näder mit dem Kopf zum 1:1-Endstand ins Affinger Gehäuse.

Tore 1:0 Lechner (15.), 1:1 Näder (84.) Gelb-Rot Klein (88./FCA) Zuschauer 130.

SV Steingriff – BC Aresing 1:1

Tore 1:0 Stach (57.), 1:1 Zeitlmair (78.) Zuschauer 250.

DJK Stotzard – TSV Dasing 1:5

Von einem verdienten Erfolg des Spitzenreiter aus Dasing sprach DJK-Abteilungsleiter Hans-Peter März. „Allerdings hat uns der Unparteiische übel mitgespielt“, war er nicht gut auf Schiedsrichter Servet Aydogan zu sprechen. Alexander Lechner sah die Ampelkarte. Jonathan Rettig erzielte das 0:1. Hakan Nurten trat einen Freistoß raffiniert und Bülent Nurten hatte keine Mühe. Bülent Nurten scheiterte mit einem Foulelfmeter an TSV-Schlussmann Martin Janyga. David Gilg erzielte die erneute TSV-Führung. Die weiteren Treffer gingen auf das Konto von Kaan Ayyildiz (zwei) und von Patrick Molnar.

Tore 0:1 Rettig (32.), 1:1 Bülent Nurten (57.), 1:2 David Gilg (60.), 1:3 Kaan Ayyildiz (76.), 1:4 Kaan Ayyildiz (80.), 1:5 Molnar (86.) Gelb-Rot Alexander Lechner (39./DJK) Zuschauer 100.

