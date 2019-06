vor 11 Min.

Ligeneinteilung: Wo die Härtefälle liegen und wo es Ärger gibt

Nach der Einteilung hagelt es Einsprüche. Spielleiter Günther Behr reagiert. Dabei trifft es ein Team besonders hart, ein Verein aus Aichach Stadtgebiet freut sich.

Von Sebastian Richly

Bei der Einteilung der Fußball-Ligen im Kreis Augsburg gibt es immer Härtefälle. Doch einen so großen Aufschrei wie vor der nun beginnenden Spielzeit gab es selten. Gleich vier Einsprüche erhielt allein Günther Behr, der für die Neuburger und Aichacher Spielklassen zuständig ist, nach Bekanntgabe der Ligen am Wochenende. Auch Reinhold Mießl, zuständig für die Augsburger Klassen, erhielt Forderungen nach Abänderungen.

Besonders viele Verschiebungen gab es in diesem Jahr für die A-Klassen aufgrund der Einführung einer zusätzlichen Spielklasse (A-Klasse West). Das trifft insbesondere die Teams aus dem Wittelsbacher Land und im speziellen den Aichacher Raum. Doch wie Behr versichert, gingen aus der A-Klasse bei ihm keine Einsprüche ein. „Natürlich gab es nicht nur glückliche Gesichter, das ist doch klar, doch die Teams aus dem Aichacher und Schrobenhausener Raum haben die Einteilung sehr sportlich aufgenommen“, so Behr. Wie berichtet, wurde die A-Klasse Aichach geteilt, einige Mannschaften wurden in die A-Klasse Ost gesteckt, die nun hauptsächlich mit Teams aus dem Friedberger Raum besetzt ist. In dieser neuen Klasse spielen unter anderen der TSV Aindling II, der FC Laimering-Rieden, die DJK Gebenhofen, der TSV Sielenbach und auch der SV Obergriesbach. Letzterer wäre lieber in der Aichacher Klasse geblieben, sagt Abteilungsleiter Michael Nodlbichler: „Da fallen einige Derbys weg, gerade gegen Klingen wäre es interessant geworden. Aber da kann man nichts machen, so ist es eben.“ In der Ost-Klasse hätte auch der VfL Ecknach II antreten sollen. Da aber der TSV Friedberg II nun freiwillig in die Klasse Augsburg-Mitte geht, kann der SV Ottmaring II in die Oststaffel. Dadurch dürfen die Ecknacher in die Aichacher Staffel. „Wir hatten schon vorher angefragt, dass man bei einer möglichen Änderung an uns denkt. Wir hätten das angenommen, aber jetzt haben wir innerstädtische Derbys“, so VfL-Abteilungsleiter Jochen Selig, der sich besonders auf Mauerbach und Klingen freut: „Das sind die Ex-Vereine von unserem neuen Coach Andi Rappel. Das wäre echt schade gewesen. Jetzt fahren wir zwar insgesamt etwas mehr, aber für die Jungs ist ein Derby wichtiger.“ Behr hatte Selig bei einem Antritt in der Oststaffel zugesichert, elf von 13 Heimspielen im Vorfeld der Bezirksligamannschaft spielen zu dürfen. Das könnte sich nun ändern. „Wie viele es jetzt werden, wissen wir nicht, hoffentlich möglichst viele“, sagt Selig.

Dass die Ecknacher jetzt doch in der Aichacher Klasse bleiben, freut auch den Stadtrivalen aus Klingen. Die Wanderfreunde wären zwar auch gerne gegen den SVO angetreten, sind jetzt aber insgesamt zufrieden: „Es fallen ein paar Derbys weg und es gibt zwei, drei weite Fahrten, aber daran können wir auch nichts ändern. Ein paar interessante Spiele gibt es auf jeden Fall“, sagt Abteilungsleiter Andreas Jäger.

Behr besonders sauer wegen Kreisklasse

Viele Derbys wird es für den SV Baar in der kommenden Saison nicht geben. Erstmals seit 2012/13 geht es für den SVB weg aus Neuburg. Abteilungsleiter Klaus Christl ist nicht begeistert: „Natürlich wären wir lieber dort geblieben, weil wir dort seit vielen Jahren spielen und die Teams kennen. Aber aus geografischen Gesichtspunkten müssen wir jetzt in den sauren Apfel beißen, hoffentlich nur für ein Jahr. Doppelt schade ist, dass Aindling II und Gebenhofen jetzt in der Oststaffel spielen. Das wären so etwas wie Derbys gewesen.“

Noch deutlich mehr ärgern dürfte sich der SV Steingriff. Denn im Gegensatz zur Einteilung muss der SVS nun doch in die Kreisklasse Neuburg. Möglich macht das ein Einspruch des SV Ottmaring, der in die Aichacher Klasse möchte. Da die Kilometer somit gegen Steingriff sprechen, muss das Team erneut die Klasse wechseln. Spielleiter Günther Behr ist sauer: „Das habe ich so noch nicht erlebt. Ich hatte den Steingriffern zugesichert, sie nicht erneut zu verschieben. Da macht man sich Gedanken und versucht, es allen recht zu machen, und dann kommt so etwas. Das macht mich richtig wütend.“

Und noch eine Änderung wird es in den unteren Ligen geben. Auf Einspruch des TSV Burgheim II spielt dieser künftig in der B-Klasse Neuburg, dafür rückt die DJK Sandizell-Grimolzhausen in die B-Klasse Aichach-Neuburg.

Themen Folgen