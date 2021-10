Schießen-Luftgewehr

06:18 Uhr

Gundelsdorf nimmt Aufstieg ins Visier

Die höherklassigen Schützen starten am Wochenende in die neue Saison. Die Tagbergschützen aus Gundelsdorf müssen in Bergheim ran. Nicht mehr mit dabei sein wird Simon Bauer, der nun in der 2. Bundesliga schießt.

Plus Am Wochenende gehen die höherklassigen Mannschaften an den Start. Tagberg Gundelsdorf muss auf seine Nummer drei verzichten. Zwei Derbys gibt es in der BOL.

Von Johann Eibl

Die Schützen im Gau Aichach sind bereits in die neue Saison gestartet, am Wochenende ist es auch für die höherklassigen Mannschaften so weit, dann beginnen auf Bezirksebene die Rundenwettkämpfe der Luftgewehrschützen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

