vor 3 Min.

Sportler des Monats: Florian Hartmann schnappt sich den Sieg

Der Torhüter setzt sich gegen Schützin Anni Birkmeir und Tennisspieler Wolfgang Gerber durch. Die frohe Kunde kommt zum Inchenhofener per WhatsApp.

Von Sebastian Richly

Viel Werbung musste Florian Hartmann für die Wahl zum AN-Sportler des nicht machen. Dafür sorgten schon seine beiden Brüder Johannes und Christoph. Die freuten sich dann auch mit dem Jüngsten der Familie. Der 17-Jährige erhielt die frohe Kunde seines Sieges in der Arbeit per WhatsApp-Nachricht. „Freunde haben mir gleich geschrieben, als sie es gelesen haben. Das ist natürlich eine coole Sache.“ Der Fußballtorhüter aus Inchenhofen, der bei der U19 des FC Stätzling zwischen den Pfosten steht, setzt sich bei der Wahl zum Sportler der Monate Juni und Juli gegen Sportschützin Anni Birkmeir und Tennisspieler Wolfgang Gerber durch.

AN-Sportler des Jahres: Florian Hartmann ist dabei

Schon beim Zwischenstand am Dienstagabend hatte Hartmann die Nase vorn. Der Torhüter lag mit 50 Prozent der Gesamtstimmen in Front, in allen drei Kanälen (Internet, Telefon und SMS) hatte der 17-Jährige die meisten Leser auf seiner Seite. An der Gesamtzahl änderte sich im Endspurt der Abstimmung wenig, allerdings holte Sportschützin Anni Birkmeir in der SMS-Wertung auf und überholte schließlich Hartmann. Mit 64 Prozent ging dieser Kanal an die 56-Jährige. Online und telefonisch war aber Hartmann nicht zu schlagen. Im Internet erhielt er 50 Prozent der Stimmen. Es folgten Wolfgang Gerber (30 Prozent) und Birkmeir (20). Auch 48 Prozent der Anrufer gaben dem Torhütertalent ihre Stimme. Es folgten Birkmeir (21) und Gerber (elf). Insgesamt holte der angehende Flugzeuggerätemechaniker 51 Prozent der Stimmen und setzte sich so durch. Anni Birkmeir, die für Paartal Aichach die Bayerische Meisterschaft holte und in der Bezirksoberliga für die Almenrausch Willprechtszell am Schießstand steht, kam auf 35 Prozent. Tennisspieler Wolfgang Gerber vom BC Adelzhausen gewann bei den Landkreismeisterschaften gleich zwei Titel. Bei der Sportlerwahl wurde der 60-Jährige Dritter mit elf Prozent der Stimmen.

Durch den Sieg bei der Abstimmung ist Hartmann für die Wahl zum AN-Sportler des Jahres nominiert. Damit folgt er Fußballspielerin Annabell Aumann (Januar) und Tischtennisspielerin Jasmin Welzel (Februar). In den Monaten März/April setzte sich Tischtennisspieler Matthias Ostermair (TSV Aichach) durch. Im Mai gewann Fußballer Patrick Högg. In den kommenden Monaten werden die weiteren Kandidaten gesucht.

Lesen Sie dazu auch das Porträt: Die Hartmanns - eine Familie von Fußball-Torhütern

Themen Folgen